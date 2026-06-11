Ukraina niszczy polską kolej? Alarm ws. korupcji i monopolu

Dziś w Sejmie odbyła się konferencja prasowa posłów PiS: Kacpra Płażyńskiego i Michała Moskala. Omówiono na niej temat inicjatywy ustawodawczej klubu Prawa i Sprawiedliwości w sprawie zmiany ustawy o transporcie kolejowym. „Jeśli Ukraina będzie stosować praktyki korupcyjne, to państwo polskie z całą mocą powinno reagować i do tej reakcji powinno mieć narzędzia” - podkreślili politycy.
Kacper Płażyński ocenił, że „to kwestia naszego gospodarczego bezpieczeństwa i tego, czy transporty towarowe w Polsce za sprawą polskich przewoźników przetrwają”.
Chodzi też o to, żeby nas równo traktowano i żebyśmy nie byli, przepraszam, że to powiem, frajerami
— podkreślił polityk.
Praktyki korupcyjne Ukrainy
Jak wskazał Michał Moskal, inicjatywa ustawodawcza klubu PiS ws. zmiany ustawy o transporcie kolejowym ma zapewnić równe warunki współpracy między Polską i Ukrainą.
Pomogliśmy Ukrainie, gdy zaczęła się wojna, ale oczekujemy, że w sferze gospodarczej będziemy współpracować jak z każdym innym krajem. Jeśli Ukraina będzie stosować praktyki korupcyjne, to państwo polskie z całą mocą powinno reagować i do tej reakcji powinno mieć narzędzia
— mówił poseł PiS.
Patrząc na sytuację w PKP Cargo, już wkrótce to ukraińskie spółki będą niszczyć polski rynek przewozów kolejowych po to, żeby go zstąpić swoimi spółkami. Widzieliśmy, że będzie tam interwencja ze strony państwa ukraińskiego, żeby wprowadzać praktyki monopolistyczne, a równocześnie polski rząd nie robił nic, nic, żeby polskie spółki wesprzeć
— zaznaczył i dodał, że „ustawa, która zostanie zaprezentowana przed polskim Sejmem, ma dać narzędzia polskiemu rządowi narzędzia, żeby reagować”.
Narzędzia od tego, żebyśmy nie byli frajerami Europy
— dodał.
X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762405-ukraina-niszczy-polska-kolej-alarm-ws-korupcji-i-monopolu
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