Sonik zrezygnował. Dlaczego? Mógł być czarnym koniem Tuska?

  • Polityka
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Monika Piątkowska, Władysław Kosiniak-Kamysz i Donald Tusk / autor: PAP/Paweł Supernak
Monika Piątkowska, Władysław Kosiniak-Kamysz i Donald Tusk / autor: PAP/Paweł Supernak

Rzecznik klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda tłumaczyła na antenie Radia Zet, dlaczego Rafał Sonik odmówił kandydowania w Krakowie. Jeszcze 8 czerwca przedsiębiorca i rajdowiec informował, że rozważa start w przedterminowych wyborach. Jednak o fotel prezydenta tego miasta będzie ubiegała się senator KO Monika Piątkowska, którą zaprezentowano w KPRM w Warszawie, co niektórzy uważają za niesmaczne.

Pochodzący z Krakowa Rafał Sonik potwierdził 8 czerwca w rozmowie z PAP, że bierze pod uwagę kandydowanie na prezydenta miasta, ale ostatecznej decyzji jeszcze nie podjął. Poinformował, że propozycję otrzymał od otoczenia Koalicji Obywatelskiej, natomiast pozostałby kandydatem niezależnym.

Rozważam start w wyborach, ale potrzebuję tygodnia do dwóch, żeby podjąć decyzję rozsądną, wyważoną, odpowiedzialną. Władza to służba, a do tego, jeśli chce się to robić, trzeba się przygotować

— powiedział PAP.

„Słabość systemu wyborczego”

Sonik zwrócił też uwagę, że referendum odwoławcze ujawniło „ogromną słabość dotychczasowego systemu wyborczego”, a decyzja o kandydowaniu oznacza również zajęcie stanowiska wobec „zagrożenia stabilności zarządzania”.

Bycie świadomym obywatelem, który wskazuje na zagrożenia i próbuje tym zagrożeniom zaradzić, jest niewspółmiernie ważniejsze niż jakiekolwiek formalne stanowisko

— dodał.

O tym, że Sonik zostanie prawdopodobnie wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa, podał jako pierwszy portal RMF24.pl. Zdaniem portalu pomysł, by kandydatem na prezydenta została rozpoznawalna osoba spoza polityki, preferuje Donald Tusk.

Sonik spodziewa się dziecka?

W Radiu Zet Dorota Łoboda ujawniła, co przesądziło o tym, że Rafał Sonik nie wystartuje w przedterminowych wyborach.

Nie uczestniczyłam w rozmowach. Z tego, co wiem chodziło o sytuację rodzinną. Rafał Sonik niebawem spodziewa się dziecka, jak słyszę, więc myślę, że względy rodzinne zaważyły

— stwierdziła Dorota Łoboda na antenie Radia Zet.

Walka o fotel prezydenta Krakowa

Dotychczas kandydowanie na prezydenta Krakowa zapowiedzieli:

● Aleksandra Owca (Razem),

● Michał Drewnicki (PiS),

● Daria Gosek-Popiołek (Nowa Lewica),

● Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski),

● Bartosz Bocheńczak (Konfederacja),

● Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej),

● były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś

● celebrytka, aktywistka Marianna Schreiber.

Kandydowania nie wyklucza też Łukasz Gibała, który w wyborach na prezydenta Krakowa w 2024 r. był głównym konkurentem Aleksandra Miszalskiego.

Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się w wyniku odwołania Miszalskiego w referendum. Data wyborów prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana - Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.

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PAP/Radio Zet/tt

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