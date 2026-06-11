„Historyk” Donald Tusk wpakował niektórych polskich władców w Poczet Królów Tuskich, demonstrując przy tym nieuctwo

  • Polityka
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Donald Tusk / autor: PAP/Radek Pietruszka
Donald Tusk / autor: PAP/Radek Pietruszka

Premierowi może wcale nie przeszkadza to, że się ośmiesza i kompromituje, bo jego elektorat i tak wszystko kupi, nawet największe idiotyzmy.

„Jako historyk nie mogę wspomnieć o tym, że w historii Polski mieliśmy takich podejrzanych typów jak, nie wiem, Kopernik, Chopin, Kościuszko, no Piłsudski taki nie do końca pewny. Władysław Jagiełło, ba, cała dynastia Jagiellonów, słabo bardzo mówił po polsku. Zygmunt III Waza. Panie Antoni, idź pan tam i zburz pan kolumnę Zygmunta III Wazy, bo to był Szwed. To był Szwed. Władysław IV – Szwedo-Niemiec. Jan Kazimierz to samo. Stefan Batory słowa po polsku nie mówił. Lustrujcie ich! Nie zwlekajcie ani chwili, sprawdźcie, czy mieli polskie korzenie” - mówił 10 czerwca w Sejmie premier Donald Tusk. Powiedzieć, że to beznadziejnie głupie i ignoranckie, to nic nie powiedzieć.…

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