Wspólna lista prawicy do Sejmu? Jaka rola prezydenta? Ciekawa sugestia szefa MON

  • Polityka
  • opublikowano:
Władysław Kosiniak-Kamysz / autor: PAP/Lech Muszyński
Władysław Kosiniak-Kamysz / autor: PAP/Lech Muszyński

Choć do wyborów parlamentarnych w przyszłym roku zostało jeszcze trochę czasu, to media już rozpisują się o możliwych scenariuszach. Od dłuższego czasu mówi się o pakcie senackim Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. A czy możliwa jest wspólna lista prawicy do Sejmu? Swoja opinią na ten temat podzielił się na antenie Polsat NEWS Władysław Kosiniak-Kamysz.

Czy wspólna lista prawicy pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego jest możliwa? Zdaniem Kosiniaka-Kamysza może do tego dojść, ale musi zostać spełnionych kilka warunków.

Jeżeli stworzy się ten parasol prezydencki nad na przykład jedną listą… To wszystko przy założeniu, że Konfederacja jest cała i niepodzielona, ale jak widzę, jaki taniec godowy odbywa się wokół pana marszałka Bosaka, jego małżonki, która też jest posłanką i częścią Konfederacji ze strony Kancelarii Prezydenta, to ja już bym taki pewny nie był

— powiedział.

Czy od Republiki, która ewidentnie tworzy jakąś siłę polityczną, będącą alternatywą dla Brauna, przez PiS, aktywność Morawieckiego, do Bosaka sięgając, czy takiej wielkiej listy po stronie prawej z patronem prezydenta i nie z nazwą listy PiS-u nie będzie w przyszłym roku, zobaczymy

— ocenił szef MON w programie „Graffiti” na antenie Polsat News.

kk/Polsat NEWS

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych