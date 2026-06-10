„Kolejny skandal koalicji Tuska: PSL szykuje ustawę o wsparciu dla zespołów ludowych. 75-180 mln rocznie? […] bez trybu konkursowego. Bez konsultacji ale już z negatywną opinią Rady Działalności Pożytku Publicznego… Cały PSL…” - poinformował prof. Piotr Gliński na portalu X.
Koalicja 13 grudnia od samego początku rządów prokuruje kolejne skandale. Donald Tusk nie nadąża z PR-owymi zagrywkami, gdyż wybuchają kolejne pożary związane z politykami jego rządu.
„Cały PSL”
Prof. Piotr Gliński ujawnił kolejny skandal, którego sprawcą ma być formacja Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL).
Kolejny skandal koalicji Tuska: PSL szykuje ustawę o wsparciu dla zespołów ludowych. 75-180 mln rocznie? Cel szczytny! Ale to zwykła kiełbasa wyborcza. Chodzi o to, że kasę ma rozdawać po uważaniu ARiMR! Zamiast dofinansować istniejące programy wsparcia kultury ludowej albo powołać specjalny dedykowany program w NIWie chcą to zrobić w „swoim” resorcie. I bez trybu konkursowego. Bez konsultacji ale już z negatywną opinią Rady Działalności Pożytku Publicznego… Cały PSL…
— napisał na portalu X.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762354-szykuje-sie-wielomilionowa-afera-za-skandalem-ma-stac-psl
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.