Szykuje się wielomilionowa afera? Za skandalem ma stać PSL! "To zwykła kiełbasa wyborcza"

  • Polityka
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Władysław Kosiniak-Kamysz, Monika Piątkowska oraz Donald Tusk na konferencji prasowej / autor: PAP/Paweł Supernak
Władysław Kosiniak-Kamysz, Monika Piątkowska oraz Donald Tusk na konferencji prasowej / autor: PAP/Paweł Supernak

Kolejny skandal koalicji Tuska: PSL szykuje ustawę o wsparciu dla zespołów ludowych. 75-180 mln rocznie? […] bez trybu konkursowego. Bez konsultacji ale już z negatywną opinią Rady Działalności Pożytku Publicznego… Cały PSL…” - poinformował prof. Piotr Gliński na portalu X.

Koalicja 13 grudnia od samego początku rządów prokuruje kolejne skandale. Donald Tusk nie nadąża z PR-owymi zagrywkami, gdyż wybuchają kolejne pożary związane z politykami jego rządu.

Cały PSL”

Prof. Piotr Gliński ujawnił kolejny skandal, którego sprawcą ma być formacja Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL).

Kolejny skandal koalicji Tuska: PSL szykuje ustawę o wsparciu dla zespołów ludowych. 75-180 mln rocznie? Cel szczytny! Ale to zwykła kiełbasa wyborcza. Chodzi o to, że kasę ma rozdawać po uważaniu ARiMR! Zamiast dofinansować istniejące programy wsparcia kultury ludowej albo powołać specjalny dedykowany program w NIWie chcą to zrobić w „swoim” resorcie. I bez trybu konkursowego. Bez konsultacji ale już z negatywną opinią Rady Działalności Pożytku Publicznego… Cały PSL…

— napisał na portalu X.

xyz/X

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Zespół wPolityce.pl

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