Łukasz Mejza stał się sprawcą kolejnego skandalu. Zaprosił do Sejmu patostreamera Daniela Zwierzyńskiego „Magicala”. Twórcę znanego z haniebnej i uwłaczającej twórczości.
Łukasz Mejza znany jest z licznych skandali, w których gra główną rolę. Polityk odszedł niedawno z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Według doniesień medialnych czarę goryczy przelała jego chęć występu… w walce freak-fightowej.
Dziś w Sejmie miało miejsce drugie czytanie nowelizacji kodeksu karnego, która dotyczy wprowadzenia odpowiedzialności karnej za patostreaming.
Poseł Mejza zaprosił tego dnia do Sejmu… patostreamera Daniela Zwierzyńskiego „Magicala”.
Krzyki na korytarzu sejmowym
Patostreamer powiedział w rozmowie z dziennikarzami (relacjonowała to red. Julia Borkowska z Telewizji wPolsce24), że żyje on z internetowej „twórczości”. Złożył również deklarację:
Oficjalnie ogłaszam, że założymy fundację z pomocą dla dzieci i rodzin, gdzie były wychowywane jak ja w alkoholu i przemocy. Założymy fundację i będziemy z walk sami wpłacać i będziemy tym dzieciom pomagać.
W pewnym momencie patostreamer zdenerwował się na jednego z dziennikarzy i zaczął krzyczeć.
„Magical” znany jest nie tylko z patologicznych treści zamieszczanych w Internecie. Został w 2020 roku skazany za pochwalanie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762348-skandal-mejzy-patostreamer-magical-zaproszony-do-sejmu
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