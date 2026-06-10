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Uderzył poseł PiS, padły też wulgarne słowa. „Bez reakcji policjantów”

  • Polityka
  • opublikowano:
Agnieszka Wojciechowska van Heukelom na sejmowym korytarzu oraz wpis Pawła Rybickiego z portalu X / autor: Fratria/X-Paweł Rybicki
Agnieszka Wojciechowska van Heukelom na sejmowym korytarzu oraz wpis Pawła Rybickiego z portalu X / autor: Fratria/X-Paweł Rybicki

Dziś w Warszawie doszło do kolejnego skandalu z udziałem prowokatora, który przyszedł na miesięcznicę smoleńską. Poseł PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom została uderzona przez mężczyznę tablicą. Z ust mężczyzny padło również skandaliczne „spi..rzaj”.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wraz z grupą polityków swojej partii przyszedł dziś pod pomniki śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiar Katastrofy Smoleńskiej na Pl. Piłsudskiego w Warszawie - jak w każdą miesięcznicę tragedii z 10 kwietnia 2010 r. Jak zawsze pojawiła się też grupa prowokatorów, w tym Zbigniew Komosa z wieńcem z napisem oskarżającym śp. prezydenta Kaczyńskiego o doprowadzenie do katastrofy. Prezes PiS Jarosław Kaczyński został na dziś wezwany także do prokuratury ws. śledztwa dotyczącego tzw. dwóch wież.

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Policjanci, choć z jednej strony starają się zapobiec eskalacji, z drugiej wyraźnie ochraniają raczej prowokatorów niż organizatorów i uczestników miesięcznicy. Co więcej, Komosa, Szczurek i spółka, wysuwają wobec policji swoje żądania, a w dodatku sami „chwalą się” swoimi prowokacjami, dyskusjami z policją czy zaczepianiem m.in. Jarosława Kaczyńskiego czy Antoniego Macierewicza w nagraniach publikowanych w mediach społecznościowych.

Wariat wpadł na mnie”

Poseł PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom została w pewnym momencie uderzona tablicą przez jednego z prowokatorów!

Wariat wpadł na mnie

— powiedziała.

Mężczyzna ani myślał przeprosił i rzucił skandaliczne:

Spie..aj.

Paweł Rybicki, który nagranie z tego zdarzenia zamieścił w sieci, napisał:

Poseł PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom została dziś zaatakowana na Placu Piłsudskiego - bez reakcji policjantów.

xyz/X

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