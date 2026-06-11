Premier Donald Tusk mówił w Sejmie o fali nienawiści. Stwierdził, że jeżeli pochodzenie, rasa czy kolor skóry zaczną decydować, to opozycja też padnie ofiarą tej fali, jeśli się nie zatrzyma. Do jego słów odniósł w mediach społecznościowych Paweł Kukiz. „Donald Tusk… Arcymistrz hipokryzji!… ON nawołuje do ‘zaprzestania mowy nienawiści’?!… ON?! Guru tych od ‘ośmiu gwiazdek’, Donald ‘dożynający watahę’ i ‘opiłowujący katolików’… Tusk, dla którego wszyscy myślący inaczej niż on to ‘zakute łby’ albo ‘agenci Putina’?” - komentował w poście polityk.
„Wy też padniecie ofiarą”
Premier, przy okazji dyskusji nad wotum nieufności dla szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, wyraził oburzenie wczorajszymi wypowiedziami posłów opozycji.
Posłowie opozycji krytykowali z mównicy wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego za słowa, że członkowie UPA to „trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni”. Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek stwierdził m.in., że rząd to pasożyci i zdrajcy narodu polskiego. Zażądał przerwy w obradach i zwołania konwentu seniorów „w celu wyjaśnienia, dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków”. Z kolei były poseł PiS Janusz Kowalski zapowiedział kontrolę poselską dotyczącą „ukrainizacji w administracji publicznej”.
Premier odnosząc się do tych wypowiedzi, powiedział w Sejmie, że „jeżeli pochodzenie, rasa czy kolor skóry zaczną decydować, to wy też padnie ofiarą tej fali, jeśli się nie zatrzymacie”.
Dzieją się rzeczy, padają słowa, pojawiają się idee, które są upokorzeniem dla każdego patrioty, (…)które coraz częściej wskazują, że z pojedynczych incydentów, z pojedynczych wyzwisk, z pojedynczych wyskoków medialnych zaczyna robić się fala, która zaczyna być niebezpieczna z punktu widzenia istoty Rzeczypospolitej
— powiedział premier.
Tusk o ideały republikańskich i falach nienawiści
Tusk zaznaczył, że nikt nie może pozostać obojętnym wobec tego typu wypowiedzi, które padają z ust już nie tylko „politycznych chuliganów, ale z ust politycznych liderów opozycji”. Dodał, że takie słowa będą ośmielać większe grupy ludzi do siania ksenofobii i pogardy dla ludzi o innych poglądach i innym pochodzeniu.
Polacy żyjący w elementarnej zgodzie, nieszukający różnic etnicznych, imponują światu i budują potęgę Rzeczpospolitej
— powiedział w Sejmie Donald Tusk. Zaapelował o solidarność i stwierdził, że dla Polaków najważniejsze powinny być ideały republikańskie, a nie różnice etniczne i genealogiczne.
Najgorsze katastrofy zaczęły się od słów, później incydentów, później to przeradzało się w fale
— powiedział, dodając, że wspomniane „fale” nienawiści rodziły się, gdy „pozornie poważni politycy zaczynali używać tej argumentacji i tej retoryki”.
Jesteście w przededniu tego, opamiętajcie się, zatrzymajcie się, jest jeszcze czas
— zaapelował, kierując swoje słowa do posłów opozycji.
„Donald ty tak na poważnie?”
Na przejaw „polityki miłości” ze strony Tuska zareagował Paweł Kukiz. W poście na Facebooku wytknął kolejne wcześniejsze wypowiedzi premiera i członków jego rządu, które dalekie były narracji prezentowanej dziś przez szefa rządu.
Donald Tusk… Arcymistrz hipokryzji!… ON nawołuje do „zaprzestania mowy nienawiści”?! … ON?! Guru tych od „ośmiu gwiazdek”, Donald „dożynający watahę” i „opiłowujący katolików”… Tusk, dla którego wszyscy myślący inaczej niż on to „zakute łby” albo „agenci Putina”?… On, „moralny wzór” i opiekun bojówek „silnych inaczej” dla których słowo „szmata” w kierunku drugiego człowieka to jedynie preludium do nękania jego i jego bliskich (oczywiście pod przykryciem nick’a)?
— wyliczał Kukiz i pytał premiera o prawdziwe intencje jego wypowiedzi, przypominając wcześniejsze „nawrócenia” Tuska.
Donald, Ty tak na poważnie? Serio? Jakieś kolejne nawrócenie przeżyłeś, podobne do tego tuż przed wyborami w 2005 rokiem, kiedy nagle „uwierzyłeś w Boga” i wziąłeś po 27 latach od cywilnego ślub kościelny? Teraz na piętnowanie mowy nienawiści Cię natchnęło? Teraz? Ale jeśli rzeczywiście mówiłeś dziś szczerze (jak na spowiedzi), poczułeś skruchę, żal, masz wolę poprawy i chcesz ten spektakl nienawiści zakończyć to Chwalić Pana!
— czytamy w poście polityka.
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SC/PAP/Facebook
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762342-tusk-pietnuje-mowe-nienawisci-kukiz-serio-nawrociles-sie
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