Zajączkowska jak Morawiecki? Na jaw wyszły zaskakujące rewelacje

Ewa Zajączkowska-Hernik od niedawna nie jest już członkiem partii Sławomira Mentzena. Jak podaje Interia, europoseł poszła śladem Mateusza Morawieckiego i założyła stowarzyszenie.
Ewa Zajączkowska-Hernik ogłosiła jakiś czas temu przejście do europarlamentarnej grupy Patrioci dla Europy, co spotkało się z ostrą reakcją jej macierzystej partii, Nowej Nadziei.
Rzecznik ugrupowania uznał ten ruch za samowykluczenie z partii, ponieważ nie był on konsultowany z jej władzami. Sama polityk zaprzeczała, twierdząc, że nie opuściła partii i nadal chce działać w ramach Konfederacji.
Nie dokonałam samowykreślenia z Nowej Nadziei, nie ma takiej formuły w statutach, więc doprecyzujmy: ja zostałam wykreślona z list partii
— mówiła europoseł Zajączkowska-Hernik w Porannych Rozmowach Zero.
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Stowarzyszenie Ruch Biało-Czerwoni
Na łamach Interii czytamy, że Zajączkowska-Hernik postanowiła założyć stowarzyszenie Ruch Biało-Czerwoni. Medium podało, że rejestracja miała miejsce 3 czerwca br. W skład stowarzyszenia wchodzi jeszcze sześć osób, w tym członek rady liderów Konfederacji Marek Szewczyk z Ruchu Narodowego.
Dziennikarze zwrócili się do polityków byłej partii Zajączkowskiej-Hernik. Dość mocno wybija się porównanie do działań Mateusza Morawickiego, który założył stowarzyszenie wewnątrz PiS.
Na pewno pamięta, jak skończyli Wolnościowcy. Pamiętamy próbę Dziambora, Sośnierza i Kuleszy, którzy nagle ogłosili, że będą nową siłą polityczną w Konfederacji, jej czwartym składnikiem. Skończyło się tym, że nie ma już ich w parlamencie
— mówi jedne z polityków rozmowie z Interią.
Własna partia? Nawet jeśli przeszło jej to przez głowę, to zapewne szybko z tego zrezygnuje. To jest raczej sprawdzanie, na ile może sobie pozwolić i szukanie potencjalnych „koalicjantów”, którzy wprowadzą ją do Ruchu Narodowego. Tam będzie chciała kontynuować swoją polityczną karierę
— dodał rozmówca.
xyz/wPolityce/Interia
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