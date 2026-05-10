„Pomidor” - odpowiedziała europoseł Ewa Zajączkowska-Hernik na antenie Polsat News, odnosząc się do pytania prowadzących program „Polityczny WF”, czy PiS kontaktowało się z nią w sprawie wstąpienia do partii prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
Ewa Zajączkowska-Hernik ogłosiła jakiś czas temu przejście do europarlamentarnej grupy Patrioci dla Europy, co spotkało się z ostrą reakcją jej macierzystej partii, Nowej Nadziei. Rzecznik ugrupowania uznał ten ruch za samowykluczenie z partii, ponieważ nie był on konsultowany z jej władzami. Sama polityk zaprzeczała, twierdząc, że nie opuściła partii i nadal chce działać w ramach Konfederacji.
Nie dokonałam samowykreślenia z Nowej Nadziei, nie ma takiej formuły w statutach, więc doprecyzujmy: ja zostałam wykreślona z list partii
— zaznaczyła europoseł Zajączkowska-Hernik w Porannych Rozmowach Zero.
„Byłam ważnym elementem Nowej Nadziei”
Zajączkowska-Hernik była gościem programu „Polityczny WF” na antenie Polsat News. Redaktorzy zapytali o polityczny status europoseł.
Nie, na ten moment nie mam żadnej legitymacji partyjnej, ale dalej jestem europosłanką Konfederacji i to jest najważniejsze
— wyjaśniła.
Odniosła się również do relacji ze Sławomirem Mentzenem, zrobiła to w niejednoznaczny sposób.
Byłam ważnym elementem Nowej Nadziei, a pozostanę ważnym elementem Konfederacji i to jest kluczowe. Zależy mi na tym, żeby Konfederacja miała silną reprezentację w europarlamencie i w Sejmie, również po najbliższych wyborach. One będą bardzo ważne, więc kluczowa jest jedność i to jest jakby zachowane
— dodała.
Sławomir Mentzen jest jednym z liderów Konfederacji. Bez wątpienia osiągnął ogromny sukces w wyborach prezydenckich. Umocnił jeszcze Konfederację na polskiej scenie politycznej i to mu trzeba oddać. No i w zasadzie tyle
— zakończyła wątek Zajączkowska-Hernik.
Zajączkowska-Hernik w PiS?
W programie rozwinięto kwestię przyszłości europoseł Zajączkowskiej-Hernik. Polityk została dopytana o potencjalny transfer do innego ugrupowania.
Propozycje padały z różnych stron. Nie tylko od Grzegorza Brauna
— powiedziała.
Prowadzący „Polityczny WF” drążyli temat: „PiS dzwoniło?”.
Pomidor
— skwitowała europoseł.
xyz/wPolityce/Polsat News
