Gwiazda partii Mentzena przejdzie do PiS? Padło pytanie o "kuszenie". Znacząca odpowiedź!

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Ewa Zajączkowska-Hernik / autor: Fratria
Ewa Zajączkowska-Hernik / autor: Fratria

Pomidor” - odpowiedziała europoseł Ewa Zajączkowska-Hernik na antenie Polsat News, odnosząc się do pytania prowadzących program „Polityczny WF”, czy PiS kontaktowało się z nią w sprawie wstąpienia do partii prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Ewa Zajączkowska-Hernik ogłosiła jakiś czas temu przejście do europarlamentarnej grupy Patrioci dla Europy, co spotkało się z ostrą reakcją jej macierzystej partii, Nowej Nadziei. Rzecznik ugrupowania uznał ten ruch za samowykluczenie z partii, ponieważ nie był on konsultowany z jej władzami. Sama polityk zaprzeczała, twierdząc, że nie opuściła partii i nadal chce działać w ramach Konfederacji.

Nie dokonałam samowykreślenia z Nowej Nadziei, nie ma takiej formuły w statutach, więc doprecyzujmy: ja zostałam wykreślona z list partii

— zaznaczyła europoseł Zajączkowska-Hernik w Porannych Rozmowach Zero.

Czytaj także

Byłam ważnym elementem Nowej Nadziei”

Zajączkowska-Hernik była gościem programu „Polityczny WF” na antenie Polsat News. Redaktorzy zapytali o polityczny status europoseł.

Nie, na ten moment nie mam żadnej legitymacji partyjnej, ale dalej jestem europosłanką Konfederacji i to jest najważniejsze

— wyjaśniła.

Odniosła się również do relacji ze Sławomirem Mentzenem, zrobiła to w niejednoznaczny sposób.

Byłam ważnym elementem Nowej Nadziei, a pozostanę ważnym elementem Konfederacji i to jest kluczowe. Zależy mi na tym, żeby Konfederacja miała silną reprezentację w europarlamencie i w Sejmie, również po najbliższych wyborach. One będą bardzo ważne, więc kluczowa jest jedność i to jest jakby zachowane

— dodała.

Sławomir Mentzen jest jednym z liderów Konfederacji. Bez wątpienia osiągnął ogromny sukces w wyborach prezydenckich. Umocnił jeszcze Konfederację na polskiej scenie politycznej i to mu trzeba oddać. No i w zasadzie tyle

— zakończyła wątek Zajączkowska-Hernik.

Czytaj także

Zajączkowska-Hernik w PiS?

W programie rozwinięto kwestię przyszłości europoseł Zajączkowskiej-Hernik. Polityk została dopytana o potencjalny transfer do innego ugrupowania.

Propozycje padały z różnych stron. Nie tylko od Grzegorza Brauna

— powiedziała.

Prowadzący „Polityczny WF” drążyli temat: „PiS dzwoniło?”.

Pomidor

— skwitowała europoseł.

xyz/wPolityce/Polsat News

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych