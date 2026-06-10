Konfederacja najwyraźniej nie po raz pierwszy pozazdrościła PiS spotu o „świętach w TuskoTopii” i wyprodukowała przy pomocy AI własny spot nawiązujący do afery o darmowe lody za świadectwo z czerwonym paskiem i ustawy o artystach zawodowych. W spocie premier Donald Tusk zabrał dziecku loda, lodziarni - pieniądze z kasy. Gdzie trafiły i kto ucieszył się z tego rozwiązania?
Rozpętana przez Rzecznik Praw Dziecka afera o darmowe lody, które od lat mogli otrzymać w lodziarni w Pszczynie uczniowie w nagrodę za świadectwo z czerwonym paskiem wywołała ogromną dyskusję w całej Polsce. Podobnie jak ustawa o artystach zawodowych, której z uporem godnym lepszej sprawy broni minister kultury Marta Cienkowska, używając do tego coraz bardziej kosmicznych argumentów.
Zabrać dzieciom i przedsiębiorcom, dać „artystom”?
Do obu historii nawiązała w spocie opublikowanym w mediach społecznościowych Konfederacja.
Witamy w uśmiechniętej Polsce!
— napisano w opisie filmiku wygenerowanego przez AI.
W „uśmiechniętej Polsce” uczeń przychodzi do lodziarni, pokazuje czerwony pasek i otrzymuje nagrodę, która jednak po chwili zostaje mu zabrana. Z kasy lodziarni zabrane zostają natomiast pieniądze. Obu aktów dokonuje postać przypominająca premiera Donalda Tuska. Pieniądze następnie trafiają do ulicznego artysty malującego wątpliwej jakości obrazy, uczeń z czerwonym paskiem płacze po zabraniu mu loda, a postać przypominająca minister Martę Cienkowską śmieje się szyderczo i pokazuje dziecku język.
Zabrać przedsiębiorcom, dać osobom uznanym za artystów według nie wiadomo, jakich kryteriów, a przy okazji, zabrać też dzieciom?
X/aja
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762337-lody-tusk-cienkowska-i-artysta-spot-konfederacji-z-ai
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