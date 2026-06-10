Trzaskowski chciał zadrwić z wPolsce24? W tle niemiecki zakup

Sprawa zakupu lucerny z Niemiec dla warszawskiego ZOO nie daje spokoju Rafałowi Trzaskowskiemu. Prezydent stolicy pojawił się w ZOO udając dziennikarza na tropie „największych skandali”. Zapewne nagranie, które opublikował miało być prztyczkiem w kierunku Telewizji wPolsce24, która informowała o sprawie. Jak wyszło? Zupełnie tak, jak słynna dwugodzinna prezydentura…
Telewizja wPolsce24 niedawno ujawniła, że część siana do warszawskiego ZOO została zakupiona z Niemiec. Rafał Trzaskowski tłumaczył później, że niemiecka firma była pośrednikiem - produkt załadowano nieopodal niemieckiej Kolonii i wysłano do Polski - a faktycznie siano sprowadzono z krajów Europy południowej. Konkretnie chodzi o lucernę.
Do sprawy odniósł się mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który próbował wykpić ustalenia Telewizji wPolsce24 i przekonywał, że sprowadzanie siana zza granicy jest.. konieczne dla warszawskiego ZOO.
Siano od Niemca, czyli ciąg dalszy cierpień najbardziej polskich z polskich mediów. Jedna z prawicowych redakcji w ramach bardzo poważnego śledztwa wywęszyła temat, który - ufając tonowi publikacji i treści „pasków grozy” - może być skandalem dekady. Otóż tym razem problem polega na tym, że do zwierząt w Warszawskim ZOO miałoby rzekomo trafiać siano z Niemiec
— pisał.
Trzaskowski w zoo
Trzaskowski próbuje wyjść z twarzą z całej sytuacji. To kolejny raz, gdy stolica Polski dokonuje zakupu akurat u naszych zachodnich sąsiadów… Pojawił się w warszawskim ZOO z mikrofonem i kostką z logiem Warszawy udając dziennikarza (prawdopodobnie jest to próba drwin z Telewizji wPolsce24)
Tropem największych skandali ostatnich lat. Jesteśmy w warszawskim zoo i wyjaśniamy, czy siano było od Niemca, czy od polskiego chłopa i czy na pewno były zachowane procedury […] z warszawskiego ZOO dr Rafał Trzaskowski
— powiedział w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
Na nagraniu pojawił się również dyrektor ZOO oraz jeden z pracowników, którzy przekonywali o słuszności akurat tego kierunku zakupowego.
Trzaskowski po raz kolejny próbuje robić dobrą minę do złej gry. Tym razem (jak i w poprzednich sytuacjach) wychodzi to dość mizernie.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762333-trzaskowski-chcial-zadrwic-z-wpolsce24-w-tle-niemiecki-zakup
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.