Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand po 2,5 roku został finalnie oczyszczony z zarzutów dyscyplinarnych za „obrazę majestatu” Adama Bodnara. Sprawa dotyczyła nagrania przez niego momentu przejmowania Prokuratury Krajowej. Bodnar przyznaje na nim, że działa na podstawie decyzji premiera Donalda Tuska, co oznacza, że nie ma wymaganej ustawą zgody prezydenta RP. Te działania Bodnara są jednym z elementów postępowania ws. zamachu stanu, które wszczął zastępca PG prok. Michał Ostrowski.
Prokurator Robert Hernand, legalny Zastępca Prokuratora Generalnego, jest autorem słynnego nagrania z 12 stycznia 2024 r., kiedy Adam Bodnar nielegalnie przejmował Prokuraturę Krajową. To właśnie wtedy nowy PG Bodnar usłyszał, że jego działania mogą mieć charakter przestępczy, czym poczuł się bardzo „urażony”. Wytoczył sprawę dyscyplinarną prok. Hernandowi, twierdząc, że uchybił on godności urzędu, ale ją ostatecznie przegrał. Dziś tę decyzję o umorzeniu sprawy z powodu niskiej szkodliwości społecznej czynu podtrzymał Sąd Dyscyplinarny oddalając zażalenie Waldemara Żurka.
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Bodnar i Żurek przegrali z Hernandem
Ówczesny minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny w porozumieniu z premierem Donaldem Tuskiem zablokowali możliwość wykonywania obowiązków przez legalnego Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego. O tym, że prok. Barski w dalszym ciągu pozostaje jedyny legalnym PK przesądził już SN, TK oraz obaj prezydenci (Duda i Nawrocki), którzy nie udzieli zgody na jego odwołanie. Na takim stanowisku stoi niezmiennie zastępca Prokuratora Generalnego prok. Robert Hernand.
Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand ostatecznie oczyszczony z zarzutów dyscyplinarnych za słynne nagranie dialogu z Adamem Bodnarem z 12.01.24 r.
Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym nie uwzględnił odwołania Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego podpisanego osobiście przez Waldemara Żurka, w którym ten nie zgodził się z postanowieniem Rzecznika Dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Sąd dyscyplinarny podzielił stanowisko obrony, że w odwołaniu Prokurator Generalny Waldemar Żurek wadliwie skonstruował zarzut, co uniemożliwiło rozpoznanie odwołania w sposób oczekiwany przez skarżącego (sic!).
Niezależnie od tego wszystkie argumenty zawarte w odwołaniu Prokuratora Generalnego nie mogły być uwzględnione, a decyzja procesowa była prawidłowa.
Prok. Robert Hernand po 2 i pół roku został finalnie oczyszczony z zarzutów dyscyplinarnych za „obrazę majestatu” Adam Bodnar i nagranie filmu z przejmowania Prokuratury przez rządzącą większość, który poznała cała Polska.
Obrońcami w sprawie prok. Roberta Henranda byli również sędziowie
— poinformował na X mec. Bartosz Lewandowski.
Wygrana!!! Kropla rozsądku w rzece bezprawia‼️‼️‼️
Dzisiejsze rozstrzygnięcie Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym w sprawie zastępcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda to dobra wiadomość dla wszystkich, którzy oczekują, że odpowiedzialność dyscyplinarna będzie stosowana zgodnie z jej celem, a nie jako narzędzie nacisku.
Sprawa dotyczyła nagrania momentu przejmowania Prokuratury Krajowej przez Adama Bodnara. Według zawiadomienia miało ono stanowić uchybienie godności urzędu. Rzecznik dyscyplinarny umorzył postępowanie, uznając, że stopień społecznej szkodliwości czynu jest znikomy.
Minister sprawiedliwości złożył jednak zażalenie na niekorzyść prokuratora. Z kolei obrońcy Roberta Hernanda domagali się umorzenia z dalej idącego powodu – braku znamion deliktu dyscyplinarnego.
Sąd utrzymał dziś w mocy postanowienie o umorzeniu. W uzasadnieniu krytycznie odniósł się do zarzutów odwoławczych i odwołał się do zasady ne peius. Jednocześnie podzielił stanowisko obrony co do meritum sprawy, uznając decyzję o umorzeniu za prawidłową.
Dzisiejsze orzeczenie przypomina o rzeczy fundamentalnej: nie każde zachowanie, które budzi czyjeś niezadowolenie, stanowi przewinienie dyscyplinarne
— czytamy we wpisie na X Stowarzyszenia prawniczego „Veritas Et Ius w Służbie Narodowi”.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762331-hernand-wygral-z-bodnarem-i-zurkiem-chodzi-o-slynne-nagranie
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