Podczas występu minister edukacji Barbary Nowackiej na antenie Radia ZET nagle red. Bogdan Rymanowski zadał m.in. serię niewygodnych dla minister pytań posła Marcina Józefaciuka. Jaka była reakcja Nowackiej?
Barbara Nowacka w odpowiedzi na pytania Józefaciuka - do niedawna w KO, obecnie jest posłem niezrzeszonym - m.in. o kwestię likwidacji obowiązkowych prac domowych, broniła się tym, że sam poseł został wybrany z listy KO, a w 100 konkretach KO była zawarta kwestia likwidacji prac domowych.
Poseł Józefaciuk był wybrany z list KO, wśród 100 konkretów, było wręcz ostrzej powiedziane - likwidacja prac domowych. (…) Pan poseł Józefaciuk podpisał się pod 100-konkretami, między innymi dlatego wszedł do Sejmu
— mówiła na antenie Radia ZET Nowacka.
Riposta Józefaciuka
Józefaciuk w reakcji na słowa Nowackiej zamieścił długą ripostę na platformie X.
Radio ZET zaprosiło słuchaczy do zadawania pytań minister edukacji. Skorzystałem. Zadałem kilkanaście konkretnych pytań - o prace domowe, o smartfony, o praktykę szkolną, o to, co naprawdę dzieje się w polskiej edukacji, o zmiany, o reformę, o edukację domową… I co zrobiła pani minister? Gdy usłyszała moje nazwisko z ust Bogdana Rymanowskiego, zamiast merytorycznej odpowiedzi pojawił się atak. Polityczny. Ideologiczny. Kompetencyjny
— napisał na platformie X Marcin Józefaciuk.
Pani minister próbowała tłumaczyć się „100 konkretami”, ale najwyraźniej sama nie pamięta, jak ten konkret brzmiał. Bo nie chodziło wyłącznie o likwidację prac domowych. Chodziło też o szeroką ofertę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych. O dodatkowe pieniądze na zajęcia rozwijające. O pomoc w szkole zamiast korepetycji w domu
— dodał.
Następnie poseł zamieścił listę swoich pytań do minister edukacji.
No to pytam prosto:
gdzie są te zajęcia?
gdzie są te pieniądze?
gdzie jest realna pomoc dla uczniów?
gdzie jest szkoła, która wspiera, a nie tylko udaje reformę?
— pytał Józefaciuk.
Pani minister mówi o praktyce i próbuje podważyć moje kompetencje jako nauczyciela, ale sama nie przepracowała ani jednego dnia jako nauczyciel w szkole. Ja pracowałem w przedszkolu, szkole podstawowej, ponadpodstawowej i wyższej. Byłem nauczycielem, wicedyrektorem, dyrektorem, inspektorem. I właśnie dlatego pytam
— podkreślił poseł.
Nie dla politycznej awantury. Dla uczniów. Dla rodziców. Dla nauczycieli. Dla szkoły, która zasługuje na coś więcej niż konferencje, slogany i uciekanie od odpowiedzi. Jeżeli minister edukacji nie potrafi odpowiedzieć na konkretne pytania, tylko atakuje osobę, która je zadaje, to problemem nie są pytania. Problemem jest brak odpowiedzi
— ocenił polityk.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762282-nowacka-nagle-na-antenie-uslyszala-pytania-jozefaciuka
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