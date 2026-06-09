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Sensacja! Jest w rządzie Tuska, a poparła decyzję Nawrockiego

  • Polityka
  • opublikowano:
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk / autor: Fratria
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk / autor: Fratria

Nie milkną echa decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który ogłosił, że należy odebrać Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Co ciekawe, w pozytywny sposób nt. działań prezydenta wypowiedziała się minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która reprezentuje koalicję rządzącą Donalda Tuska.

Minister rodziny pracy i polityki społecznej komentowała kwestię nadania przez prezydenta Ukrainy tytułu „bohaterów UPA” jednej z ukraińskich jednostek wojskowych i reakcję na to działanie ze strony Karola Nawrockiego.

Prezydent Zełenski popełnił bardzo poważny błąd. (…) Niezależnie, czy świadoma, czy nieświadoma, jest to błędna i zła decyzja. To musi jasno wybrzmieć

– powiedziała.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poparła działania prezydenta Karola Nawrockiego.

Choć jestem przedstawicielką rządu powiem, że to dobrze, że prezydent Nawrocki tak jasno i wyraźnie zaznaczył te nasze wspólne emocje, jeżeli chodzi o jakiekolwiek próby gloryfikacji UPA

– stwierdziła.

Polska racja stanu

Dziemianowicz-Bąk podkreśliła jednak, że nie należy kierować się emocjami ws. polityki międzynarodowej.

Emocje, słuszne, zrozumiałe emocje, to jest jedno. To nie emocje powinny decydować o bieżącej polityce międzynarodowej i o polskiej racji stanu

– mówiła.

Przekonywała też, że „osłabianie Rosji” jest polską racją stanu.

Konflikt z Ukrainą, konflikt o rzeczy nawet ważne i doniosłe, służy Rosji i służy Kremlowi. My musimy wznieść się ponad słuszne i zasadne emocje po to, żeby działać w interesie państwa polskiego, w interesie bezpieczeństwa Polski

– powiedziała minister rządu Donalda Tuska.

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Polsat News/mly

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