Odlot prof. Środy: Polki boją się rodzić przy "patriotach". Jedyne remedium: imigranci

  • Polityka
  • opublikowano:
Magdalena Środa (z prawej) / autor: Fratria
Magdalena Środa (z prawej) / autor: Fratria

Prof. Magdalena Środa postanowiła się podzielić swoimi najnowszymi przemyśleniami na temat imigrantów oraz wyludniania się Polski. Profesor etyki, pełna obaw doszła do wniosku, że za „sto lat będzie nas Polaków 3 miliony”. W swojej wizji wykładowczyni UW winą za prognozowany stan rzeczy obarczyła „agresję ‘patriotów’” oraz „prezydenta-kibola”. Jak uznała, kobiety boją się przy nich rodzić, a jedynym remedium są…imigranci.

Środa o nastrojach antyimigrancki

Niepokoją mnie bardzo nastroje antyimigranckie, coraz bardziej widoczne w mediach społecznościowych, ewidentnie rozbudzane przez rosyjskie trole i boty, na których działalność wyjątkowo jakoś są podatni „polscy patrioci”, również w wersji kobiecej

— napisała pani profesor.

Środę pocieszył tylko fakt, że po „posty są zawsze anonimowe”, co jej zdaniem świadczy między innymi o tym, że „ludzie, którzy są ksenofobami i nacjonalistami wstydzą się tego, więc się nie podpisują”.

Dlaczego Polki boją się rodzić?

Potem etyk przeszła już do obaw związanych z wyludniającym się krajem, w którym pełno antyimigranckich nastrojów. Z miejsca podzieliła się też swoją diagnozą o powodach, dla których kobiety w Polsce nie chcą rodzić dzieci.

To że rzekomo „patriotyczna” antyimigranckość jest - tak naprawdę - postawą antypatriotyczną wynika z faktu, że Polska się wyludnia, zapewne również dlatego, że strach rodzić dzieci przy takiej agresji „patriotów” i ich idolu prezydencie - kibolu

— napisała pani profesor. Magdalena Środa nie ograniczyła się przy tym do diagnozy. Zaproponowała też lekarstwo na to całe zło.

Jedynym remedium na to, by Polska jakoś trwała w swoim dobrobycie jest właśnie imigracja

— uznała.

Winni patrioci”

Prof. Środa dokonała przy tym pobieżnych obliczeń i wskazała winnych całego zamieszania.

Jeśli ten poziom agresji wobec imigrantów utrzyma się to za sto lat będzie nas Polaków 3 miliony. Wszystko dzięki „patriotom”

— stwierdziła etyk.

Pani profesor nie wspomina przy tym, że mocodawcy prawdziwych „ruskich troli” bardzo chętnie dostarczaliby nam ciągle nowe zastępy imigrantów. Od dawna ich całe rzesze czekają już na granicy z Białorusią. Z pewnością przy nich polskie kobiety będą się już czuły bezpiecznie i zaczną chętniej rodzić.

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SC/Facebook

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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