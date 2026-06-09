Prof. Magdalena Środa postanowiła się podzielić swoimi najnowszymi przemyśleniami na temat imigrantów oraz wyludniania się Polski. Profesor etyki, pełna obaw doszła do wniosku, że za „sto lat będzie nas Polaków 3 miliony”. W swojej wizji wykładowczyni UW winą za prognozowany stan rzeczy obarczyła „agresję ‘patriotów’” oraz „prezydenta-kibola”. Jak uznała, kobiety boją się przy nich rodzić, a jedynym remedium są…imigranci.
Środa o nastrojach antyimigrancki
Niepokoją mnie bardzo nastroje antyimigranckie, coraz bardziej widoczne w mediach społecznościowych, ewidentnie rozbudzane przez rosyjskie trole i boty, na których działalność wyjątkowo jakoś są podatni „polscy patrioci”, również w wersji kobiecej
— napisała pani profesor.
Środę pocieszył tylko fakt, że po „posty są zawsze anonimowe”, co jej zdaniem świadczy między innymi o tym, że „ludzie, którzy są ksenofobami i nacjonalistami wstydzą się tego, więc się nie podpisują”.
Dlaczego Polki boją się rodzić?
Potem etyk przeszła już do obaw związanych z wyludniającym się krajem, w którym pełno antyimigranckich nastrojów. Z miejsca podzieliła się też swoją diagnozą o powodach, dla których kobiety w Polsce nie chcą rodzić dzieci.
To że rzekomo „patriotyczna” antyimigranckość jest - tak naprawdę - postawą antypatriotyczną wynika z faktu, że Polska się wyludnia, zapewne również dlatego, że strach rodzić dzieci przy takiej agresji „patriotów” i ich idolu prezydencie - kibolu
— napisała pani profesor. Magdalena Środa nie ograniczyła się przy tym do diagnozy. Zaproponowała też lekarstwo na to całe zło.
Jedynym remedium na to, by Polska jakoś trwała w swoim dobrobycie jest właśnie imigracja
— uznała.
„Winni patrioci”
Prof. Środa dokonała przy tym pobieżnych obliczeń i wskazała winnych całego zamieszania.
Jeśli ten poziom agresji wobec imigrantów utrzyma się to za sto lat będzie nas Polaków 3 miliony. Wszystko dzięki „patriotom”
— stwierdziła etyk.
Pani profesor nie wspomina przy tym, że mocodawcy prawdziwych „ruskich troli” bardzo chętnie dostarczaliby nam ciągle nowe zastępy imigrantów. Od dawna ich całe rzesze czekają już na granicy z Białorusią. Z pewnością przy nich polskie kobiety będą się już czuły bezpiecznie i zaczną chętniej rodzić.
SC/Facebook
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762257-odlot-srody-polki-boja-sie-rodzic-przez-patriotow
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