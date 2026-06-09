Marszałek Sejmu postkomunista Włodzimierz Czarzasty nie wprowadził do porządku obrad głosowania ws. wyboru nowego prezesa IPN. To już kolejny raz i kolejny miesiąc, kiedy koalicja rządząca unika przegłosowania kandydatury dr. Mateusza Szpytmy. Jaki jest powód takiej decyzji? „Dlatego, że marszałek Zgorzelski prosił mnie o to bardzo” - oświadczył Czarzasty na konferencji prasowej. To była zresztą nie pierwsza prośba Piotra Zgorzelskiego i PSL w sprawie przesunięcia tego głosowania.
Stanowisko prezesa IPN jest nieobsadzone od sierpnia 2025 r., gdy pełniący tę funkcję od 2021 r. Karol Nawrocki został prezydentem RP.
To już trzecie przełożenie głosowania nad wyborem Mateusza Szpytmy na prezesa IPN. Kandydat Kolegium IPN w końcu kwietnia otrzymał pozytywną rekomendację Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Wybór wzbudzał polityczne emocje, ponieważ Szpytmę popierały kluby opozycyjne PiS i Konfederacja, a także PSL i niektórzy posłowie Polski 2050. Z kolei Koalicja Obywatelska i Lewica były zdecydowanie przeciwne. Jednocześnie kandydat Kolegium IPN miał niewielkie szanse na wybór w Senacie, gdzie KO z Lewicą ma większość.
Grają IPN-em
Do głosowania nad wyborem nowego prezesa IPN miało dojść w czwartek. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował jednak w czasie konferencji, że punkt nie znalazł się w harmonogramie obrad.
Nie dojdzie do wyboru, bo nie ma tego w programie
— powiedział Włodzimierz Czarzasty na konferencji prasowej. Dziennikarze dopytywali jednak dlaczego nie ma tego w tym porządku obrad?
Zostało to przesunięte
— stwierdził lakonicznie Czarzasty, co oczywiście sprowokowało kolejne pytanie, dlaczego zostało przesunięte?
Był wniosek pana marszałka Piotra Zgorzelskiego o to, żeby zostało przesunięte i wniosek został uwzględniony
— odpowiedział Czarzasty.
Mówił pan w nieoficjalnych rozmowach z dziennikarzami, że już nie będzie pan przesuwał tego terminu. Dlaczego zmienił pan zdanie?
— dopytywali dziennikarze, próbując zrozumieć decyzję o nie wprowadzeniu do porządku obrad Sejmu wyboru prezesa IPN.
Tak. Dlatego, że marszałek Zgorzelski prosił mnie o to bardzo
— oświadczył rozpromieniony Czarzasty.
PSL kolejny już raz żąda przesunięcia głosowania nad wyborrem prezesa IPN, mimo, że deklaruje chęć poparcia dr Szpytmy na to stanowisko. Zdecydowanie przeciwko tej kandydaturze są za to polityki Koalicji Obywatelskiej.
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koal/PAP/Sejm.gov
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762223-odroczono-wybor-prezesa-ipn-zgorzelski-prosil-mnie-bardzo
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