Spięcie w koalicji rządzącej ws. wyboru nowego prezesa IPN. "Gra pod dywanem"

  • Polityka
  • opublikowano:
W koalicji rządzącej spór o wybór Mateusza Szpytmy na nowego prezesa IPN. Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, Cezary Tomczyk z KO oraz Krzysztof Gawkowski z Lewicy na sali posiedzeń Sejmu. / autor: Fratria/PAP/Paweł Supernak
W koalicji rządzącej spór o wybór Mateusza Szpytmy na nowego prezesa IPN. Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, Cezary Tomczyk z KO oraz Krzysztof Gawkowski z Lewicy na sali posiedzeń Sejmu. / autor: Fratria/PAP/Paweł Supernak

Sejm nie głosował dziś nad wyborem Mateusza Szpytmy na prezesa IPN. Wniosek o przełożenie głosowania złożył popierający Szpytmę klub PSL, którego przedstawiciele liczą, że dzięki zwłoce przekonają koalicjantów do poparcia Szpytmy. Z kolei KO liczy, że PSL wycofa się z popierania kandydata Kolegium IPN.

Dziś miało się odbyć w Sejmie głosowanie nad wyborem Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydat Kolegium IPN już bowiem w końcu kwietnia otrzymał pozytywną rekomendację Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Wybór wzbudzał polityczne emocje, ponieważ Szpytmę popierały kluby opozycyjne PiS i Konfederacja, a także PSL i niektórzy posłowie Polski 2050. Z kolei Koalicja Obywatelska i Lewica były zdecydowanie przeciwne. Wiele wskazywało jednak na to, że Szpytma zostanie wybrany, a koalicja się podzieli. Jednocześnie kandydat Kolegium IPN miał niewielkie szanse na wybór w Senacie, gdzie KO z Lewicą ma większość. Senat zbiera się w przyszłym tygodniu.

Czytaj także

Przesunięte głosowanie

Głosowanie zostało przełożone na kolejne posiedzenie Sejmu, za dwa tygodnie. Taki wniosek na Prezydium Sejmu, jak powiedział PAP szef klubu KO Zbigniew Konwiński, złożył wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL.

Politycy PSL w rozmowach z dziennikarzami tłumaczyli, że chodzi o spowodowanie, by Szpytma uzyskał poparcie także w Senacie.

Trwają ustalenia w sprawie głosowania w Senacie, wszystko wskazuje na to, że sprawy idą w dobrym kierunku

— powiedział Marek Sawicki (PSL). Dopytywany, czy to oni próbują przekonać resztę koalicji, czy reszta koalicji próbuje przekonać ich, zapewnił, że to PSL próbuje przekonać pozostałych partnerów koalicyjnych do Szpytmy.

Mam nadzieję, że będziemy skuteczni

— zaznaczył.

Pytany dlaczego zamierzają głosować za Szpytmą wspólnie z PiS, Sawicki zwrócił uwagę, że „koalicja wspólnie z PiS wybrała choćby prezesa NIK Mariusza Haładyja”.

Czasami są takie wybory, w których trzeba być ponad podziałami partyjnymi. Mateusz Szpytma jest dobrym kandydatem

— dodał, przypominając jego rolę np. w rozpropagowaniu rodziny Ulmów jako Polaków ratujących Żydów.

Punkty w Sejmie się przekładało, przekłada i będzie przekładać, za dwa tygodnie będzie lepszy moment na głosowanie

— powiedział z kolei szef klubu PSL Krzysztof Paszyk. Dopytywany, czy to na pewno był wniosek ich klubu, zaznaczył, że „taki wniosek został wypracowany, nie jest istotne, czyj był”.

Czytaj także

KO nie chce ustąpić

Koalicja Obywatelska zapewnia jednak, że nie ma mowy, by ich klub zmienił zdanie w sprawie Szpytmy.

Głosowanie zostało przełożone na prośbę naszego koalicjanta, ale my nie zmieniamy zdania. Nie poprzemy pana Mateusza Szpytmy - powiedział PAP Konwiński.

Od posłów KO pragnących zachować anonimowość można było usłyszeć, że prawdziwym inspiratorem przełożenia tego głosowania było kierownictwo całej koalicji, bo wybór Szpytmy i podział w koalicji PiS mogłoby przedstawiać jako swój sukces. Natomiast „kierownik nie lubi przegrywać”, jak powiedział PAP jeden z posłów.

Posłowie KO zapewniali też, że liczą, iż to ludowcy zmienią zdanie i wycofają się z popierania Szpytmy.

Co im z tego przyjdzie, że w Sejmie go poprą, skoro w Senacie przegrają i pokażą brak sprawczości, przy okazji wizerunkowo szkodząc koalicji?

— mówił PAP jeden z posłów KO. Inny poseł KO spekulował, że cała sprawa jest szerszą rozgrywką polityczną z prezydentem, z którą wiązać można np. brak kontrasygnaty premiera pod kandydatami prezydenta do zarządu NBP.

Gra pod dywanem

Zamieszanie z przekładaniem głosowania komentował też rzecznik PiS Rafał Bochenek.

To jakaś gra pod dywanem koalicji 13 grudnia i jakieś dziwne zagranie, bo sprawa powinna zostać rozwiązana, a wybór powinien być dokonany

— powiedział.

Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej powołuje Sejm RP za zgodą Senatu, na wniosek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, które zgłasza kandydata spoza swego grona. Kadencja prezesa trwa pięć lat.

Stanowisko prezesa IPN jest nieobsadzone od sierpnia 2025 r., gdy pełniący tę funkcję od 2021 r. Karol Nawrocki został prezydentem RP. W listopadzie ub. roku Sejm nie dokonał wyboru rekomendowanego przez Kolegium IPN wiceprezesa Karola Polejowskiego, kierującego obecnie pracami Instytutu.

Czytaj także

koal/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych