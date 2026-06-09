I prezes SN: Żaden z trybunałów UE nie zakwestionował statusu sędziów! "Część polityków nadinterpretowuje te orzeczenie"

  • Polityka
  • opublikowano:
Zbigniew Kapiński / autor: wPolsce24
Zbigniew Kapiński / autor: wPolsce24

Z żadnego z orzeczeń trybunałów europejskich nie wynika, żeby trybunały te zakwestionowały status sędziów z uwagi na tryb powołania - podkreślił Zbigniew Kapiński w RMF FM. I prezes Sądu Najwyższego wskazał skąd bierze się problem z nieuznawaniem statusu części sędziów.

Problem w części prawników i polityków

Zbigniew Kapiński w wywiadzie odniósł się między innymi do kwestionowania kompetencji sędziów powołanych od 2018 r. Zaznaczył, że zarówno orzecznictwo trybunałów europejskich, jak i stanowisko Komisji Weneckiej nic w tej kwestii nie zmienia. Problem tkwi gdzie indziej.

To, że część prawników i polityków nadinterpretowuje te orzeczenie, wiem w czyim interesie i z jakich powodów, i w medialnych przekazach twierdzi, moim zdaniem w sposób niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, że z tych orzeczeń to wynika, to jest ten problem

— stwierdził I prezes SN.

Wyłączna prerogatywa pana prezydenta”

Prezes Kapiński powiedział też, co myśli o wyborze sędziów do KRS.

Uważam, że nie ma żadnych powodów, żeby z uwagi na tryb wyboru 15 sędziów, kwestionować sędziów powołanych przez prezydenta, w sytuacji, kiedy jasno z Konstytucji wynika, że jest to wyłączna prerogatywa pana prezydenta

— powiedział w RMF FM.

Nastąpiło jakieś dziwne powiązanie pomiędzy wydaniem uchwały przez KRS a niezawisłością sędziowską. Tego zupełnie nie rozumiem

— kontynuował.

Problem po stronie premiera

Zbigniew Kapiński uznał też, że w sprawie sytuacji w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN problem jest po stronie premiera.

Problem jest z Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, gdyż ówczesny prezes odchodzący nie zwołał zgromadzenia w celu wyłonienia trójki kandydatów na prezesa i konsekwencja jest taka, że od dwóch lat nie ma prezesa kierującego Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, gdyż zwołanie zgromadzenia, które wyłoni kandydatów […] wymaga kontrasygnaty

— wyjaśniał I prezes SN.

Problem jest właśnie po stronie pana premiera, który, że tak powiem, ma uprawnienie do tego, żeby tej kontrasygnaty udzielić i z tego, co wiem, to nie ma tej kontrasygnaty

— zaznaczył.

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SC/RMF FM/300polityka

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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