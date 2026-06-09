Z żadnego z orzeczeń trybunałów europejskich nie wynika, żeby trybunały te zakwestionowały status sędziów z uwagi na tryb powołania - podkreślił Zbigniew Kapiński w RMF FM. I prezes Sądu Najwyższego wskazał skąd bierze się problem z nieuznawaniem statusu części sędziów.
Problem w części prawników i polityków
Zbigniew Kapiński w wywiadzie odniósł się między innymi do kwestionowania kompetencji sędziów powołanych od 2018 r. Zaznaczył, że zarówno orzecznictwo trybunałów europejskich, jak i stanowisko Komisji Weneckiej nic w tej kwestii nie zmienia. Problem tkwi gdzie indziej.
To, że część prawników i polityków nadinterpretowuje te orzeczenie, wiem w czyim interesie i z jakich powodów, i w medialnych przekazach twierdzi, moim zdaniem w sposób niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, że z tych orzeczeń to wynika, to jest ten problem
— stwierdził I prezes SN.
„Wyłączna prerogatywa pana prezydenta”
Prezes Kapiński powiedział też, co myśli o wyborze sędziów do KRS.
Uważam, że nie ma żadnych powodów, żeby z uwagi na tryb wyboru 15 sędziów, kwestionować sędziów powołanych przez prezydenta, w sytuacji, kiedy jasno z Konstytucji wynika, że jest to wyłączna prerogatywa pana prezydenta
— powiedział w RMF FM.
Nastąpiło jakieś dziwne powiązanie pomiędzy wydaniem uchwały przez KRS a niezawisłością sędziowską. Tego zupełnie nie rozumiem
— kontynuował.
Problem po stronie premiera
Zbigniew Kapiński uznał też, że w sprawie sytuacji w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN problem jest po stronie premiera.
Problem jest z Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, gdyż ówczesny prezes odchodzący nie zwołał zgromadzenia w celu wyłonienia trójki kandydatów na prezesa i konsekwencja jest taka, że od dwóch lat nie ma prezesa kierującego Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, gdyż zwołanie zgromadzenia, które wyłoni kandydatów […] wymaga kontrasygnaty
— wyjaśniał I prezes SN.
Problem jest właśnie po stronie pana premiera, który, że tak powiem, ma uprawnienie do tego, żeby tej kontrasygnaty udzielić i z tego, co wiem, to nie ma tej kontrasygnaty
— zaznaczył.
Czytaj także
SC/RMF FM/300polityka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762222-i-prezes-sn-trybunaly-ue-nie-zakwestionowaly-statusu-sedziow
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.