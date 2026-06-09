„Rosyjski agent” w biurze poseł Magdaleny Sroki? Tak miał przedstawić się pracownicy 54-latek zatrzymany w powiecie gdańskim. Mężczyzna miał zostawić w biurze poseł PSL tajemniczy pakunek. Przesyłka i monitoring zostały zabezpieczone, a paczkę sprawdzili pirotechnicy.
Do dziwnego incydentu doszło wczoraj w biurze poselskim Magdaleny Sroki, przewodniczącej sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Do biura w Pruszczu Gdańskim zgłosił się mężczyzna, który - według nieofijalnych ustaleń - powiedział pracownicy, że jest „rosyjskim agentem”. Zostawił podejrzany pakunek i wyszedł - podaje TVN24. Sytuacja miała miejsce wczoraj przed południem, a doniesienia medialne potwierdziła poseł Sroka.
Co było w przesyłce?
Zaniepokojona pracownica biura zawiadomiła służby. Już na miejscu policja zabezpieczyła przesyłkę oraz monitoring. Pakunek sprawdził pirotechnik.
O zatrzymaniu 54-letniego mieszkańca powiatu gdańskiego poinformował asp. Karol Kościuk, oficer prasowy komendy powiatowej policji w Pruszczu Gdańskim. Mężczyzna, po wejściu do biura poselskiego, nie podał swoich personaliów. Miał jedynie powiedzieć, że jest „agentem rosyjskim” i pozostawić pakunek.
Na miejscu funkcjonariusze z policyjnym pirotechnikiem sprawdzili pakunek, który - jak się okazało - zawierał zapisane odręcznie zeszyty
— poinformował Kościuk.
„Niektórzy przechodzą do kolejnych kroków”
54-latek dotychczas nie był notowany. Przeprowadzane są czynności mające prowadzić do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.
Wydaje się, że podsycanie emocji w debacie publicznej powoduje, że nie tylko ludzie postanawiają w sposób anonimowy komentować i udzielać się w internecie, ale niektórzy przechodzą do kolejnych kroków. Mam nadzieję, że policja skutecznie ustali zamiary mężczyzny
— powiedziała poseł Magdalena Sroka.
Miejmy nadzieję, że pani poseł zdaje sobie sprawę, że jej środowisko polityczne również, w znacznym stopniu, podsyca emocje. Jak również, że jeśli ktoś przedstawia się jako „rosyjski agent”, to prawdopodobnie nim nie jest.
Wp.pl/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762214-rosyjski-agent-w-biurze-sroki-zostawil-podejrzany-pakunek
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