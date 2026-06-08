Sąd Najwyższy uchylił wyrok ws. Wąsika i Fundacji Otwarty Dialog!

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

Sąd Najwyższy uchylił prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23 lutego 2024 r. w sprawie ochrony dóbr osobistych wytoczonej przez Fundację Otwarty Dialog, Ludmiłę Kozłowską i Bartosza Kramka przeciwko Maciejowi Wąsikowi. „Sąd przychylił się do mojej skargi kasacyjnej i uchylił skazujący mnie wyrok niższej instancji. Publikuje z nieukrywaną satysfakcją” - napisał na platformie X Maciej Wąsik, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

Tło sporu z Fundacją Otwarty Dialog

Spór dotyczy wypowiedzi Macieja Wąsika z 2018 roku na temat Fundacji Otwarty Dialog oraz jej przedstawicieli. Polityk w wypowiedziach medialnych zarzucał FOD powiązania z Rosją czy prowadzenie działań hybrydowych. Sąd zobowiązał polityka do zapłacenia 10 tys. zł z odsetkami dla FOD, a także prezes tej fundacji Ludmiły Kozłowskiej i przewodniczącego rady Fundacji Bartosza Kramka. Maciej Wąsik nie zgodził się z wyrokiem sądu.

Nie jestem „skazany”, wyrok zapadł w trybie cywilnym i o zniesławienie. Nie zgadzam się z nim i jak dostanę uzasadnienie, to złożę kasację do Sądu Najwyższego. Jestem w tej sprawie umówiony z pełnomocnikiem

— powiedział Wąsik w rozmowie z portalem Interia.

Stając przed sądem człowiek oczekuje sprawiedliwości, a znajduje Iustitię…

— napisał z kolei polityk PiS na platformie X.

Po ogłoszeniu tamtego orzeczenia polityk zapowiadał wniesienie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, podkreślając, że nie zgadza się z rozstrzygnięciem.

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Publikuję z nieukrywaną satysfakcją…”

Według opublikowanego dokumentu Sąd Najwyższy, rozpoznając skargę kasacyjną Macieja Wąsika, uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie, pozostawiając temu sądowi również rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.

Właśnie otrzymałem wyrok Sądu Najwyższego w sprawie z Kramkiem, Kozłowską i Fundacją Otwarty Dialog. Sąd przychylił się do mojej skargi kasacyjnej i uchylił skazujący mnie wyrok niższej instancji. Publikuję z nieukrywaną satysfakcją

— poinformował Wąsik.

kk/X/wPolityce.pl

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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