Konopnicka lesbijką? Ziemkiewicz nie wytrzymał po wpisie Środy: "To z d… wzięta bzdura"

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/XArchiwum Akt Nowych/Karoli & Pusch/Domena Publiczna
autor: Fratria/XArchiwum Akt Nowych/Karoli & Pusch/Domena Publiczna

Filozof i znana feministka prof. Magdalena Środa zaatakowała ostatnio w mediach społecznościowych europoseł Ewę Zajączkowską-Hernik, na marginesie twierdząc, że autorka „Roty”, Maria Konopnicka, rzekomo była lesbijką. „Gwoli ścisłości, jako polonista: opowieść o lesbijstwie Konopnickiej to z d… wzięta bzdura” - zareagował na te pomówienia na X Rafał Ziemkiewicz, publicysta.

Magdalena Środa w swoim wpisie na Facebooku, w którym atakowałą Ewę Zajączkowską-Hernik, w pewnym momencie wspomniała o Marii Konopnickiej, prezentując ją jako lesbijkę.

Patrzę na nią jak świetnie się sprzedaje, ile w niej siły, bezkompromisowości i złej woli. Ach! gdyby tak stanęła po stronie demokratów! Lub feministek! (ma szansę, patronkami szkół, które kończyła była lesbijka Maria Konopnicka, i feministka Maria Skłodowska-Curie)

— napisała Magdalena Środa.

Ta rzekoma lesbijka urodziła ośmioro dzieci”

Publicysta - a z wykształcenia polonista - Rafał Ziemkiewicz zaprotestował na X przeciwko twierdzeniu Środy, wskazując, iż nie ma kompletnie żadnego dowodu na to, że Konopnicka rzekomo była lesbijką.

Gwoli ścisłości, jako polonista: opowieść o lesbijstwie Konopnickiej to z d… wzięta bzdura. Ta rzekoma lesbijka urodziła ośmioro dzieci, w żadnym źródle z epoki nie ma cienia wzmianki czy aluzji że pani Maria wiecie ten-tego, a przecież musiałyby być plotki

— napisał na X Rafał Ziemkiewicz.

Pomówienie oparto na tym że mając prawie 50 lat i życiowy kryzys po rozwodzie zamieszkała u dwakroć młodszej malarki - ewidentnie była to relacja mistrz-wielbicielka. A powodem agregowania tego bzdetu jest perwersyjna żądza lewactwa by unurzać w lesbijstwie autorkę „Roty” i polską patriotkę

— dodał.

Tę plotkę zbudowano na jednym elemencie życiorysu”

Wersję Ziemkiewicza wsparła dr Magdalena Gawin.

Napisałam książkę habilitacyjną z rozdziałem o Konopnickiej. Tę plotkę zbudowano na jednym elemencie życiorysu, że mieszkała przez pewien czas z Dulębianką. Tylko, że w tamtym wzorze kultury wspólne wynajmowanie mieszkań przez kobiety było normą

— zaznaczyła Magdalena Gawin, historyk, założyciel i była dyrektor Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, była wiceminister kultury.

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tkwl/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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