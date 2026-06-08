Filozof i znana feministka prof. Magdalena Środa zaatakowała ostatnio w mediach społecznościowych europoseł Ewę Zajączkowską-Hernik, na marginesie twierdząc, że autorka „Roty”, Maria Konopnicka, rzekomo była lesbijką. „Gwoli ścisłości, jako polonista: opowieść o lesbijstwie Konopnickiej to z d… wzięta bzdura” - zareagował na te pomówienia na X Rafał Ziemkiewicz, publicysta.
Magdalena Środa w swoim wpisie na Facebooku, w którym atakowałą Ewę Zajączkowską-Hernik, w pewnym momencie wspomniała o Marii Konopnickiej, prezentując ją jako lesbijkę.
Patrzę na nią jak świetnie się sprzedaje, ile w niej siły, bezkompromisowości i złej woli. Ach! gdyby tak stanęła po stronie demokratów! Lub feministek! (ma szansę, patronkami szkół, które kończyła była lesbijka Maria Konopnicka, i feministka Maria Skłodowska-Curie)
— napisała Magdalena Środa.
„Ta rzekoma lesbijka urodziła ośmioro dzieci”
Publicysta - a z wykształcenia polonista - Rafał Ziemkiewicz zaprotestował na X przeciwko twierdzeniu Środy, wskazując, iż nie ma kompletnie żadnego dowodu na to, że Konopnicka rzekomo była lesbijką.
Gwoli ścisłości, jako polonista: opowieść o lesbijstwie Konopnickiej to z d… wzięta bzdura. Ta rzekoma lesbijka urodziła ośmioro dzieci, w żadnym źródle z epoki nie ma cienia wzmianki czy aluzji że pani Maria wiecie ten-tego, a przecież musiałyby być plotki
— napisał na X Rafał Ziemkiewicz.
Pomówienie oparto na tym że mając prawie 50 lat i życiowy kryzys po rozwodzie zamieszkała u dwakroć młodszej malarki - ewidentnie była to relacja mistrz-wielbicielka. A powodem agregowania tego bzdetu jest perwersyjna żądza lewactwa by unurzać w lesbijstwie autorkę „Roty” i polską patriotkę
— dodał.
„Tę plotkę zbudowano na jednym elemencie życiorysu”
Wersję Ziemkiewicza wsparła dr Magdalena Gawin.
Napisałam książkę habilitacyjną z rozdziałem o Konopnickiej. Tę plotkę zbudowano na jednym elemencie życiorysu, że mieszkała przez pewien czas z Dulębianką. Tylko, że w tamtym wzorze kultury wspólne wynajmowanie mieszkań przez kobiety było normą
— zaznaczyła Magdalena Gawin, historyk, założyciel i była dyrektor Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, była wiceminister kultury.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762167-konopnicka-lesbijka-ziemkiewicz-ostro-to-z-d-wzieta-bzdura
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