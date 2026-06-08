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Szczerba zawstydził Wacława Jarząbka! Tak mówi o Tusku

  • Polityka
  • opublikowano:
Michał Szczerba / autor: Fratria
Michał Szczerba / autor: Fratria

Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba wkroczył na nowy poziom politycznego wazeliniarstwa. W wywiadzie udzielonym dziś rano wychwalał premiera Donalda Tuska w sposób tak absurdalny, że zawstydziłby Wacława Jarząbka, postać znaną z filmu „Miś” Stanisława Barei. „Widzę to każdego dnia w Unii Europejskiej i na świecie, jak wielką marką jest Donald Tusk, jak wielkim naszym zasobem, powiedziałbym, srebrem rodowym” - stwierdził w rozmowie z Onetem polityk KO.

Czy europoseł Michał Szczerba martwi się o swoje miejsce na listach Koalicji Obywatelskiej? To oczywiście tylko spekulacje, choć takie wrażenie można odnieść po wywiadzie udzielonym przez parlamentarzystę dziś w programie „Onet Rano”. Fragment rozmowy jako żywo przywodzi na myśl słynną scenę z kultowej polskiej komedii z czasów PRL.

Tusk jako „srebro rodowe”

Szczerba bardzo wychwalał dziś premiera Donalda Tuska. Oto, jak odpowiedział na pytanie, czy lider KO w 2027 r. będzie kandydatem na premiera.

Scenariusz jest jeden. Donald Tusk poprowadzi Koalicję Obywatelską do zwycięstwa. Jestem przekonany, że ma siłę, determinację i będzie kandydatem na premiera na kolejną kadencję. Widzę to każdego dnia w Unii Europejskiej i na świecie, jak wielką marką jest Donald Tusk, jak wielkim naszym zasobem, powiedziałbym: srebrem rodowym, którego nie trzeba czyścić, tylko stawiać na półce

— ocenił europoseł.

Po prostu to jest taka wartość dodana, którą trzeba wykorzystywać w interesie patriotycznym polskim

— podkreślił Michał Szczerba, przemawiając ze wzruszeniem w głosie.

To mówiłem ja, Michał Szczerba”

Porównanie z Wacławem Jarząbkiem, postacią znaną z filmu Stanisława Barei „Miś” nasuwa się samo. I to nie tylko nam!

Donald Tusk jest srebrem rodowym” - to mówiłem ja, Michał Szczerba. Łubu dubu, łubu dubu…

— skomentował na platformie X europoseł Michał Dworczyk.

X/Joanna Jaszczuk

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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