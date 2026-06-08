Szczerba zawstydził Wacława Jarząbka! Tak mówi o Tusku

Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba wkroczył na nowy poziom politycznego wazeliniarstwa. W wywiadzie udzielonym dziś rano wychwalał premiera Donalda Tuska w sposób tak absurdalny, że zawstydziłby Wacława Jarząbka, postać znaną z filmu „Miś” Stanisława Barei. „Widzę to każdego dnia w Unii Europejskiej i na świecie, jak wielką marką jest Donald Tusk, jak wielkim naszym zasobem, powiedziałbym, srebrem rodowym” - stwierdził w rozmowie z Onetem polityk KO.
Czy europoseł Michał Szczerba martwi się o swoje miejsce na listach Koalicji Obywatelskiej? To oczywiście tylko spekulacje, choć takie wrażenie można odnieść po wywiadzie udzielonym przez parlamentarzystę dziś w programie „Onet Rano”. Fragment rozmowy jako żywo przywodzi na myśl słynną scenę z kultowej polskiej komedii z czasów PRL.
Tusk jako „srebro rodowe”
Szczerba bardzo wychwalał dziś premiera Donalda Tuska. Oto, jak odpowiedział na pytanie, czy lider KO w 2027 r. będzie kandydatem na premiera.
Scenariusz jest jeden. Donald Tusk poprowadzi Koalicję Obywatelską do zwycięstwa. Jestem przekonany, że ma siłę, determinację i będzie kandydatem na premiera na kolejną kadencję. Widzę to każdego dnia w Unii Europejskiej i na świecie, jak wielką marką jest Donald Tusk, jak wielkim naszym zasobem, powiedziałbym: srebrem rodowym, którego nie trzeba czyścić, tylko stawiać na półce
— ocenił europoseł.
Po prostu to jest taka wartość dodana, którą trzeba wykorzystywać w interesie patriotycznym polskim
— podkreślił Michał Szczerba, przemawiając ze wzruszeniem w głosie.
„To mówiłem ja, Michał Szczerba”
Porównanie z Wacławem Jarząbkiem, postacią znaną z filmu Stanisława Barei „Miś” nasuwa się samo. I to nie tylko nam!
„Donald Tusk jest srebrem rodowym” - to mówiłem ja, Michał Szczerba. Łubu dubu, łubu dubu…
— skomentował na platformie X europoseł Michał Dworczyk.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762165-szczerba-zawstydzil-waclawa-jarzabka-tak-mowi-o-tusku
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