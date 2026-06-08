ZOO Trzaskowskiego wzięło siano z Niemiec. Jaki: "To jest symbol..."

Telewizja wPolsce24 niedawno ujawniła, że część siana do warszawskiego ZOO została zakupiona z Niemiec. Rafał Trzaskowski tłumaczył później, że niemiecka firma była pośrednikiem - produkt załadowano nieopodal niemieckiej Kolonii i wysłano do Polski - a faktycznie siano sprowadzono z krajów Europy południowej. Konkretnie chodzi o lucernę. „Problem polega na tym, że są ludzie, ja przyznaję, że nie jestem specjalistą, ale są specjaliści, którzy już zwracają uwagę w internecie, że również to jest dostępne w Polsce i wie pan, to jest to - przyznaję to - śmieszna sprawa, ale to jest symbol” - mówił na antenie Polsat News zapytany o tę sprawę Patryk Jaki, europoseł PiS.
Patryk Jaki zapytany przez red. Marcina Fijołka o to, po co była mu awantura o siano w warszawskim ZOO przyznał, że to zabawna, ale symboliczna sprawa.
Natomiast zostawiając to ze wszystkim, co się w Warszawie dzieje. To znaczy, że drzewa są ściągane z Niemiec, że nawet rowery tutaj instalowała zagraniczna firma, części do metra, tramwajów są zagraniczne, jakby Polska nic nie miała po prostu
— podkreślił Jaki.
„To jest po prostu skandal”
To jest akurat śmieszny symbol [sprawa siana - przyp. red.] , natomiast na przykład w przypadku największego przetargu w historii polskiej infrastruktury na wagony kolejowe, gdzie akurat Polska ma wybitne firmy w tym zakresie i tworzenie przetargu tak, żeby polskie firmy wykluczyć, żeby mogły wygrać zagraniczne, to jest po prostu skandal. To jest tylko śmieszny symbol tego wszystkiego, bo przecież nikt się tam nie będzie kłócił o siano, ale co do zasady mamy problem, nazwijmy to, z patriotyzmem gospodarczym, który jest częścią każdego silnego państwa
— mówił europoseł PiS.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762151-zoo-trzaskowskiego-wzielo-siano-z-niemiec-jaki-to-jest-symbol
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