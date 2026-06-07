„Polska i Rumunia podzielają te same obawy dot. strefy euro. Rumunii, podobnie jak Polacy, nie chcą wchodzić do strefy euro z bardzo wielu powodów. Po pierwsze, Rumunia zmaga się obecnie z ogromnym deficytem finansowym i nie moglibyśmy sobie pozwolić na ogromny szok finansowy, który pojawia się po wejściu do strefy euro” - powiedziała prof. Maria Georgiana Teodorescu w programie „RH+ Rozmowy Czarneckiego” na antenie Telewizji wPolsce24.
Z sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie „Super Expressu” wynika, że 69 proc. ankietowanych odrzuca polexit, a 70 proc. nie chce przyjęcia euro. Do tej kwestii w rozmowie z Ryszardem Czarneckim nawiązała prof. Maria Georgiana Teodorescu, która pochodzi z Rumunii.
Polska i Rumunia podzielają te same obawy dot. strefy euro. Rumunii,…
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