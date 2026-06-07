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TYLKO U NAS. Polska i Rumunia mówią „nie” strefie euro. „Nie chcemy federalnej Europy”

  • Polityka
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne; Prof. Maria Georgiana Teodorescu / autor: Fratria/Telewizja wPolsce24
Zdjęcie ilustracyjne; Prof. Maria Georgiana Teodorescu / autor: Fratria/Telewizja wPolsce24

„Polska i Rumunia podzielają te same obawy dot. strefy euro. Rumunii, podobnie jak Polacy, nie chcą wchodzić do strefy euro z bardzo wielu powodów. Po pierwsze, Rumunia zmaga się obecnie z ogromnym deficytem finansowym i nie moglibyśmy sobie pozwolić na ogromny szok finansowy, który pojawia się po wejściu do strefy euro” - powiedziała prof. Maria Georgiana Teodorescu w programie „RH+ Rozmowy Czarneckiego” na antenie Telewizji wPolsce24.

Z sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie „Super Expressu” wynika, że 69 proc. ankietowanych odrzuca polexit, a 70 proc. nie chce przyjęcia euro. Do tej kwestii w rozmowie z Ryszardem Czarneckim nawiązała prof. Maria Georgiana Teodorescu, która pochodzi z Rumunii.

Polska i Rumunia podzielają te same obawy dot. strefy euro. Rumunii,…

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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