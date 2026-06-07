Polska tenisistka Maja Chwalińska niestety przegrała w finale French Open z Rosjanką Mirrą Andriejewą, jednak i tak zarobiła ogromne pieniądze - mowa o 1,4 mln euro za sam awans do finału. Poseł KO mec. Roman Giertych na platformie X pouczał Chwalińską, jak powinna rozliczyć te pieniądze, co opisał Onet. Okazało się, że Giertychowi bardzo nie spodobał się sposób, w jakim portal koncernu RASP przedstawił całą sytuację.
Mec. Roman Giertych zwrócił się wczoraj do Mai Chwalińskiej z analizą tego, jak powinna rozliczyć podatkowo pieniądze, które zarobiła podczas występu w tegorocznym turnieju French Open.
Jak słyszałem, mówiła Pani, iż od nagrody za zwycięstwa będzie musiała Pani zapłacić podatek zarówno we Francji jak i w Polsce. Wydało mi się to niesprawiedliwe, że aż postanowiłem to sprawdzić. Otóż Polska ma z Francją podpisaną 20 czerwca 1975 roku umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. W umowie tej w artykule 17 ust. 1 przewidziane jest, że sportowcy płacą podatek w tym Państwie, gdzie uzyskali przychód (w tym przypadku nagrody za zwycięstwa w Roland Garros opodatkowane są we Francji). Zgodnie zaś z art. 23 ust. 1 pkt. b tej umowy Polska ma obowiązek zaliczyć na poczet podatku płaconego w Polsce ten podatek, który będzie musiała Pani zapłacić we Francji. Innymi słowy musiałaby Pani zapłacić dodatkowy podatek w Polsce tylko wtedy, gdyby polska stawka podatku przewyższała francuską. Gdyby tak było, to od różnicy musiałaby Pani zapłacić podatek również w Polsce. We Francji jednak przy takich kwotach obowiązuje podatek około 45 proc. a w Polsce nawet z dodatkowym podatkiem od kwoty ponad milion złotych, podatek maksymalny to 36 proc. Tak więc będzie miała Pani obowiązek ten przychód w zeznaniu za 2026 wykazać wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłacenie podatku we Francji, lecz w Polsce od tych nagród nic dodatkowo Pani nie zapłaci
— napisał wczoraj na X mec. Roman Giertych.
Giertych zły na Onet
Portal Onet zatytułował tekst dotyczący powyższego wpis Giertycha w sposób następujący: „Roman Giertych wytknął błąd Mai Chwalińskiej. ‘Będzie miała obowiązek’”. Zdaje się, że to właśnie ten fakt szczególnie zdenerwował Giertycha.
Żadnego błędu nie wytknąłem! Sam dopiero sprawdziłem, że podatku w Polsce od nagród na Roland Garros nie będzie. A jutro wszyscy trzymamy kciuki, aby pani Maja musiała zapłacić we Francji jak najwyższy podatek!
— napisał na X mec. Roman Giertych.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762089-giertych-wsciekly-na-onet-chodzi-o-pieniadze-dla-chwalinskiej
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