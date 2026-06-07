Filozof prof. Magdalena Środa, znana powszechnie głównie z działalności feministycznej, w absurdalny sposób zaatakowała wczoraj europoseł Ewa Zajączkowska-Hernik. Doczekała się mocnej riposty ze strony byłej polityk Konfederacji. „Tak wzdycha pani do feministek, a gdzie one są dzisiaj, gdy rządzący zamykają kolejne porodówki i każą kobietom rodzić na SOR-ach? Gdzie były, gdy imigrant w Toruniu brutalnie napadł i zabił 24-letnią Klaudię i po wielu miesiącach nie miał zarzutów? Gdzie te krzykliwe pioruny i marsze?” - pytała Środę Zajączkowska-Hernik.
Magdalena Środa w swoim wczorajszym wpisie m.in. określiła Zajączkowską-Hernik jako „skrajną nacjonalistkę, krzykliwą, pewną siebie i przepełnioną nienawiścią do wszystkiego, co inne niż jej światopogląd”.
Patrzę na nią jak świetnie się sprzedaje, ile w niej siły, bezkompromisowości i złej woli. Ach! gdyby tak stanęła po stronie demokratów! Lub feministek! (ma szansę, patronkami szkół, które kończyła była lesbijka Maria Konopnicka, i feministka Maria Skłodowska-Curie). Tyle energii i publicznej odwagi marnuje się na artykulację poglądów, które gdyby stały się rzeczywistością, to pani Zajączkowska-Hernik skończyłaby jako podporządkowana autorytarnym mężczyznom kura domowa
— stwierdził Środa.
Riposta Zajączkowskiej-Hernik
Teraz doczekała się riposty ze strony europoseł.
Jest taka profesor, Środa, która lubi sobie pogadać. W życiu jeszcze mądrego zdania nie powiedziała, ale lubi robić za autorytet i oceniać każdego ze swoim bezpodstawnym poczuciem wyższości. Nasza typowa „elyta”
— podsumowała Środę Ewa Zajączkowska-Hernik, po czym zwróciła się do profesor z odpowiedzią na jej zarzuty.
Szanowna pani, tak, ukończyłam liceum im. Marii Konopnickiej i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. I nigdy nie obchodziło mnie, czy Maria Konopnicka była lesbijką. Bardziej interesował mnie jej kunszt literacki. Nigdy też nie zajmowały mnie feministyczne zapędy pani Curie-Skłodowskiej. Zawsze ciekawszy był dla mnie jej dorobek naukowy i fakt, że była pierwszą kobietą w historii, która zdobyła nagrodę Nobla
— zaznaczyła.
Tak wzdycha pani do feministek, a gdzie one są dzisiaj, gdy rządzący zamykają kolejne porodówki i każą kobietom rodzić na SOR-ach? Gdzie były, gdy imigrant w Toruniu brutalnie napadł i zabił 24-letnią Klaudię i po wielu miesiącach nie miał zarzutów? Gdzie te krzykliwe pioruny i marsze?
— pytała.
Myślę, że sufrażystki, które walczyły o prawa kobiet, spaliłby się ze wstydu widząc współczesne feministki chcące masowo sprowadzać muzułmańskich imigrantów, którzy pałają nienawiścią do kobiet, stosują prawo szariatu i odpowiadają w „oświeconej” Europie Zachodniej za mnóstwo napaści i gwałtów. Wam się coś, współczesne feministki, pomieszało w głowach
— podkreśliła.
„Feministki nienawidzą mężczyzn”
Zajączkowska-Hernik wskazała, że to ze strony przedstawicieli Lewicy spotykają ją ataki, a nie ze strony prawicy.
Wbrew tym lewicowym bajdurzeniom z czterech liter kobiety w Konfederacji i na całej prawicy mają się świetnie. Spotykam się tutaj z szacunkiem ze strony mężczyzn, w przeciwieństwie choćby do panów z Lewicy, którzy z uporem maniaków atakują mnie i obrażają, bo takie tam jest podejście do płci przeciwnej. Jeden z nich nawet sprał własną matkę. Feministki nienawidzą mężczyzn, mizogini kobiet i tak to się u Was kręci
— napisała.
Europoseł przedstawiła całą gamę swoich poglądów.
A oto mój „ciasny” światopogląd w skrócie: Wiarę w sobie pielęgnuję, bo pozwala przetrwać najtrudniejsze. Ojczyzny bronię, a nie na nią pluję. Wartości rodzinne chronię, Męża kocham i lubię mu gotować. Cywilizacja życia, a nie cywilizacja śmierci, wolność słowa a nie cenzura, wolność gospodarcza a nie durne przepisy. Zielony Ład i Pakt Migracyjny do kosza. Starczy, czy już za ciasno?
— podkreśliła.
Zostałam posłem do Parlamentu Europejskiego, dostając więcej głosów niż cała lista Lewicy, mówię co myślę, walczę o idee, które są dla mnie ważne, nikomu nie pozwalam sobą sterować. Moim prezesem są moi wyborcy i poglądy, które nas ze sobą związały. Nikt nie ma mocy, by cokolwiek mi narzucić. Brzmi to szanownej pani profesor jak kura domowa?
— pytała.
Chwała kobietom, które myślą za siebie, chcą dbać o bezpieczeństwo swoje i innych i nie dają sobie wejść na głowę płaską lewicową propagandą!
— zakończyła swój wpis Zajączkowska-Hernik.
tkwl/Facebook
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762086-alez-riposta-zajaczkowska-hernik-bezlitosnie-punktuje-srode
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