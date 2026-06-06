Chce się przypodobać Polakom? Ambasador Niemiec zachwycony Jasną Górą!

  • Polityka
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Jasna Góra / autor: Fratria/X
Jasna Góra / autor: Fratria/X

Ambasador RFN w Polsce pojawił się… na Jasnej Górze. Miguel Berger zachwycał się klasztorem jasnogórskim i faktem, że do sanktuarium dotarły tysiące pielgrzymów.

Ambasador Berger udostępnił w mediach społecznościowych (portal X) wpis dotyczący Jasnej Góry. Opatrzył go serią zdjęć, na których widzimy jasnogórski klasztora oraz zgromadzonych w Częstochowie pielgrzymów.

Jestem pod ogromnym wrażeniem po wizycie w klasztorze na Jasnej Górze. Tysiące pielgrzymów w sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej

— napisał Berger.

„Wielki szacunek”

Przedstawiciel Niemiec w Polsce wyraził swój „wielki szacunek” dla pielgrzymów.

Wielki szacunek dla tej wyjątkowej atmosfery i ludzi, którzy ją tworzą!

— czytamy w jego wpisie.

mly/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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