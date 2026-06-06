Ambasador RFN w Polsce pojawił się… na Jasnej Górze. Miguel Berger zachwycał się klasztorem jasnogórskim i faktem, że do sanktuarium dotarły tysiące pielgrzymów.
Ambasador Berger udostępnił w mediach społecznościowych (portal X) wpis dotyczący Jasnej Góry. Opatrzył go serią zdjęć, na których widzimy jasnogórski klasztora oraz zgromadzonych w Częstochowie pielgrzymów.
Jestem pod ogromnym wrażeniem po wizycie w klasztorze na Jasnej Górze. Tysiące pielgrzymów w sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej
— napisał Berger.
„Wielki szacunek”
Przedstawiciel Niemiec w Polsce wyraził swój „wielki szacunek” dla pielgrzymów.
Wielki szacunek dla tej wyjątkowej atmosfery i ludzi, którzy ją tworzą!
— czytamy w jego wpisie.
mly/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762045-chce-sie-przypodobac-ambasador-rfn-zachwycony-jasna-gora
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