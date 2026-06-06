Prof. Czarnek apeluje: Ratujmy Europę przed ekoterrorystami

„Następuje deindustrializacja Europy, a Polska cierpi najbardziej. Mamy doprowadzić do przyspieszonej (najszybciej w Europie) deindustrializacji Polski. Potężnego bezrobocia sprzed 2015 roku (na poziomie kilkudziesięciu proc.). Mamy doprowadzić ponownie do tego, żeby młodzi ludzie zaraz po szkole, szukali pracy na szparagach w Niemczech albo na toaletach w Anglii czy Austrii i żeby tu już nie wracali. To jest zrównoważony rozwój czy poddanie się katastrofalnemu, antyludzkiemu terroryzmowi ekologicznemu. Precz z terroryzmem ekologicznym” - powiedział prof. Przemysław Czarnek podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w Świętych Nowakach.
Dziś w Świętych Nowakach odbywa się konwencja PiS - „Polska Liderem Zrównoważonego Rozwoju. Środowisko, Klimat, Polityka Energetyczna” w ramach cyklu Myśląc Polska - Alternatywa 2.0.
Prelekcję wygłosił były minister edukacji prof. Czarnek.
Świętym obowiązkiem człowieka jest troska o środowisko, zdrowe miejsce do życia, żeby młode pokolenia mogły rozwijać się w pięknym, zdrowym miejscu. Co znaczy dziedzictwo? Co przejmujemy i mamy pomnożyć, nie patrzeć na to, jak to sobie samo funkcjonuje. Jest jakieś szaleństw w głowach wielu ludzi na tym świecie, także w Polsce, dziś w rządzie. Szaleństw, które sprowadza się do pewnego procesu, który naukowcy nazwali „animalizacja człowieka i humanizacja roślin i zwierząt”. To proces, który zmierza do przekonania człowieka, że jest co prawda częścią środowiska, ale najmniej ważną i szkodliwą
— powiedział.
„Żadnej animizacji człowieka”
Człowiek jest częścią środowiska, co najmniej tak ważną, jak inne elementy. Więcej, jest tym elementem, który jest najważniejszy. Dla przyszłych pokoleń mamy obowiązek zatroszczyć się o środowisko, pomnożyć i przekazać następnym pokoleniu. Żadnej animizacji człowieka i humanizacji roślin i zwierząt. Zrównoważony rozwój, normalność
— kontynuował.
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Natury nie da się oszukać, człowiek sam się oszukuje eliminując się z natury albo tłumacząc młodszym pokoleniom, że jesteśmy tylko intruzami. Polska liderem zrównoważonego rozwoju, to nam zawsze przyświecało
— dodał prof. Czarnek.
Kandydat PiS na premiera wskazał na błąd w rozumowaniu Unii Europejskiej.
Przez ponad trzy dekady zrobiliśmy ogromny postęp. Gdy cieszymy się bardzo dużym wzrostem gospodarczym (patrząc na czasy przeszłe), cieszymy się również pięknem przyrody, czystym powietrzem, wspaniałym środowiskiem. Mówię to dlatego, żeby powiedzieć dzisiejszym rządzącym UE, że to nie jest tak, że trzeba powstrzymywać przemysł i gospodarkę, żeby żyć w czystszym środowisku, to nieprawda. Jednym z największych oszustw, jak wielu dziś mówi, Jest to teza o zanieczyszczaniu środowiska przez CO2
— powiedział.
„Prowadzi do zubożenia Europy”
Kandydat na premiera PiS wskazał na początek ekoszaleństwa.
W 2005 roku rozpoczęła się rozpoczęła się europejska polityka klimatyczna, która jest szaleństwem ekoterroryzmu i w tym samym czasie (przez 20 lat) polityka, która miała redukować, jednak nie wpłynęła na rzeczywistość. Świat zwiększył produkcję CO2. UE w swoim szaleństwie ideologii klimatycznej prowadzi do zubożenia Europy i wcale nie przyczynia się w sposób walny, że emisja CO2 jest mniejsza, ona jest większa i to dużo
— powiedział.
Polska musi nadal kroczyć drogą zrównoważonego rozwoju, rozwoju środowiska, rozwoju klimatu, oczyszczania również tego środowiska, ale też rozwoju naszego przemysłu, rozwoju naszej gospodarki, po to, żeby młodzi ludzie dzisiaj tam z tyłu za nami, wszędzie w Polsce, nie musieli uciekać z Polski od bezrobocia, nie musieli uciekać z Polski od biedy, nie musieli uciekać z Polski i szukać swojego miejsca. gdzieś na świecie. To jest zrównoważony rozwój. Wszystko się na to składa. I człowiek po pierwsze, po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy
— dodał prof. Czarnek.
„Wychodzimy z ETS”
Były minister edukacji wskazał, iż Europa zwija się gospodarczo
Następuje deindustrializacja Europy, a Polska cierpi najbardziej. Mamy doprowadzić do przyspieszonej (najszybciej w Europie) deindustrializacji Polski. Potężnego bezrobocia sprzed 2015 roku (na poziomie kilkudziesięciu proc.). Mamy doprowadzić ponownie do tego, żeby młodzi ludzie zaraz po szkole, szukali pracy na szparagach w Niemczech albo na toaletach w Anglii czy Austrii i żeby tu już nie wracali. To jest zrównoważony rozwój czy poddanie się katastrofalnemu, antyludzkiemu terroryzmowi ekologicznemu. Precz z terroryzmem ekologicznym
— powiedział.
Mamy obowiązek zrobić to, o czym mówimy od miesięcy. Wychodzimy z ETS i ciągniemy za sobą kraje UE. Nie wchodzimy także i nie pozwalamy na wdrożenie ETS2. Ratujmy Europę przed szaleńcami i ekoterrorystami
— zakończył.
xyz/PiS/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762037-prof-czarnek-apeluje-ratujmy-europe-przed-ekoterrorystami
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