Wałęsa opowiada o "prowokacji Kiszczaka". Wymowna odpowiedź Cenckiewicza

  • Polityka
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Zdjęcie ilustracyjne; Lech Wałęsa i Sławomir Cenckiewicz / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne; Lech Wałęsa i Sławomir Cenckiewicz / autor: Fratria

Były prezydent Lech Wałęsa ponownie uderza w Sławomira Cenckiewicza, snując barwną teorię o „prowokacji Kiszczaka”, na co historyk i były szef BBN odpowiedział krótko i z przekąsem: „Dzień dobry, ja z nowym orędziem”.

Lech Wałęsa od lat atakuje prof. Sławomira Cenckiewicza, którego znienawidził za publikacje na jego temat.

Kiszczak w walce produkował materiały typu donosy, które rozsyłał, gdzie tylko możliwe w tym do Solidarności Walczącej, ta drukowała je w swoich środkach, z tych materiałów pozbieranych przez lata Cenckiewicz wyprodukował teczki Kiszczaka. W taki sposób pozwolił na sukces SB w walce ze mną. Pani Kiszczakowa, której nie dałem się przekonać, że był agentem angielskim wspierającym Nas, przekonana przez Cenckiewicza oświadczyła, że znalazła materiały. Kiszczak wycofał się z tej prowokacji!

— napisał na Facebooku Lech Wałęsa, były prezydent Polski.

„Ja z nowym orędziem”

Na wpis zareagował sam prof. Sławomir Cenckiewicz, były szef BBN.

Dzień dobry, ja z nowym orędziem

— wskazał.

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X/FB/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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