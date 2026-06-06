Były prezydent Lech Wałęsa ponownie uderza w Sławomira Cenckiewicza, snując barwną teorię o „prowokacji Kiszczaka”, na co historyk i były szef BBN odpowiedział krótko i z przekąsem: „Dzień dobry, ja z nowym orędziem”.
Lech Wałęsa od lat atakuje prof. Sławomira Cenckiewicza, którego znienawidził za publikacje na jego temat.
Kiszczak w walce produkował materiały typu donosy, które rozsyłał, gdzie tylko możliwe w tym do Solidarności Walczącej, ta drukowała je w swoich środkach, z tych materiałów pozbieranych przez lata Cenckiewicz wyprodukował teczki Kiszczaka. W taki sposób pozwolił na sukces SB w walce ze mną. Pani Kiszczakowa, której nie dałem się przekonać, że był agentem angielskim wspierającym Nas, przekonana przez Cenckiewicza oświadczyła, że znalazła materiały. Kiszczak wycofał się z tej prowokacji!
— napisał na Facebooku Lech Wałęsa, były prezydent Polski.
„Ja z nowym orędziem”
Na wpis zareagował sam prof. Sławomir Cenckiewicz, były szef BBN.
Dzień dobry, ja z nowym orędziem
— wskazał.
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X/FB/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762029-walesa-o-prowokacji-kiszczaka-wymowna-odpowiedz-cenckiewicza
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