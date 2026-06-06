„To świadczy o pewnym defekcie intelektualnym” - powiedział poseł PiS Michał Kowalski na antenie Polsat News, odnosząc się do Witolda Zembaczyńskiego (KO), który podczas wieczoru wyborczego w zeszłym roku obwieścił Polsce, że Rafał Trzaskowski jest prezydentem, mimo że nie było oficjalnych wyników. Zembaczyński pokazał zarazem, że nie rozumie, na czym jakimi prawami rządzą się wybory prezydenckie…
Poseł PiS Michał Kowalski był gościem programu Agnieszki Gozdyry. W pewnym momencie poruszono kwestię nadchodzących wyborów i posła KO Witolda Zembaczyńskiego. Parlamentarzysta PiS przypomniał słynne słowa członka KO.
Poseł Zembaczyński, nie obrażając pana posła, jest osobą skompromitowaną. Pamiętam dokładnie rok temu 1 czerwca o 21 godzinie, jak się cieszył, że przyjdzie late pool, będą za chwilę kolejne punkty. To świadczy o pewnym defekcie intelektualnym
— powiedział Kowalski na antenie Polsat News.
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„Skutek będzie kompletnie odwrotny”
Będę protestować. Ja bym jednak nie wskazywała defektów intelektualnych
— odpowiedziała Gozdyra.
Cieszę się, że taka wybitna wybitna persona, jak pan poseł Zembaczyński, będzie namawiał do głosowania na Koalicję Obywatelską, bo skutek będzie kompletnie odwrotny
— skwitował Kowalski.
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xyz/Polsat News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762025-mowil-o-deficycie-zembaczynskiego-gozdyra-nie-wytrzymala
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