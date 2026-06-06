Robert Mazurek i Krzysztof Stanowski poruszyli na antenie Kanału Zero sprawę wypowiedzi minister Marty Cienkowskiej, która opowiadała o… spacerach dendrologicznych. Dziennikarze wpadli na pomysł, jak można wypromować tego typu usługę.
Firma Marty Cienkowskiej otrzymała z urzędu Rafała Trzaskowskiego ogromne fundusze na spacery dendrologiczne. Minister kultury przekonywała, że była to „duża usługa”, a jej biznes przed wejściem do polityki „bardzo dobrze prosperował”.
Do sprawy odnieśli się Robert Mazurek i Krzysztof Stanowski.
Ciekawe, czy ktoś inny zamawiał jeszcze te spacery po lesie, czy tylko miasto Warszawa. (…) Czy ktoś z Państwa zamówił sobie spacer dendrologiczny?
— pytał Stanowski.
Robert Mazurek uznał, że to świetny pomysł na prezent… dla mężów.
Czy któraś z Pań, na przykład, zrobiła mu spacer po lesie, dendrologiczny?
— pytał.
„Czy pomyślałaś kobieto kiedyś…”
Pomysł poparł Stanowski:
Czy pomyślałaś kobieto kiedyś, żeby mężowi zrobić przyjemność i wysłać go do lasu? Ale nie po to, by wrócił z grzybami albo z drewnem, tylko na spacer, żeby się przytulił do drzewa, a nie ścinać?
Mazurek wspomniał o możliwości poświęcenia pieniędzy nie na kosmetyczkę, ale właśnie na spacer po lesie.
Czy ty, kobieto, kiedyś poświęciłaś swoje pieniądze, nie na kosmetyczkę, tylko na spacer dendrologiczny dla twojego męża?
mly/X/Kanał Zero
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762019-stanowski-i-mazurek-kpia-z-minister-tuska
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