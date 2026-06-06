TYLKO U NAS. Musisz to zobaczyć! OT.TO śpiewa o sianie z Niemiec

Kabaret OT.TO na antenie Telewizji wPolsce24 przestawił fragment swojej piosenki poświęconej sprawie… kupna siana do warszawskiego ZOO z Niemiec. „Rano już w Berlinie jest siano, świeże euro przesłano, Polak przecież ma gest” - śpiewali Ryszard Makowski i Andrzej Tomanek.
Telewizja wPolsce24 ujawniła, że warszawski ratusz siano do miejskiego ZOO kupuje w Niemczech.
Warszawskie ZOO jako jednostka budżetowa bezpośrednio podlega prezydentowi stolicy i radzie miasta. Dotarliśmy do informacji, że siano z Niemiec zamówione przez Rafała Trzaskowskiego jest w drodze do Warszawy. Z listu przewozowego wynika, że siano zostało załadowane w zachodnich Niemczech nieopodal Kolonii
— informowała telewizja.
Czytaj także
Utwór OT.TO
Sprawa wywołała lawinę oburzenia wśród Polaków. Sprawę żartobliwie przy pomocy piosenki na antenie Telewizji wPolsce24 spuentował Kabaret OT.TO w składzie Ryszard Makowski i Andrzej Tomanek.
Oto jej treść:
Rano ma już ZOO z Niemiec siano,
Ponoć z Włoch je wysłano,
Gdzie jest prawda kto wie.
Sadzą drzewa z Niemiec w Warszawie,
Dróg tu już nie ma prawie,
W ZOO zasadzą je też.
Rano już w Berlinie jest siano,
Świeże euro przesłano,
Polak przecież ma gest.
Siano, ktoś tu ma w głowie siano,
Tyle wersji podano,
Która z nich prawdą jest.
Czytaj także
as/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762004-tylko-u-nas-musisz-to-zobaczyc-otto-spiewa-o-sianie-z-niemiec
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.