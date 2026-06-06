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TYLKO U NAS. Musisz to zobaczyć! OT.TO śpiewa o sianie z Niemiec

  • Polityka
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OT.TO śpiewa o warszawskim ZOO / autor: Fratria
OT.TO śpiewa o warszawskim ZOO / autor: Fratria

Kabaret OT.TO na antenie Telewizji wPolsce24 przestawił fragment swojej piosenki poświęconej sprawie… kupna siana do warszawskiego ZOO z Niemiec. „Rano już w Berlinie jest siano, świeże euro przesłano, Polak przecież ma gest” - śpiewali Ryszard Makowski i Andrzej Tomanek.

Telewizja wPolsce24 ujawniła, że warszawski ratusz siano do miejskiego ZOO kupuje w Niemczech.

Warszawskie ZOO jako jednostka budżetowa bezpośrednio podlega prezydentowi stolicy i radzie miasta. Dotarliśmy do informacji, że siano z Niemiec zamówione przez Rafała Trzaskowskiego jest w drodze do Warszawy. Z listu przewozowego wynika, że siano zostało załadowane w zachodnich Niemczech nieopodal Kolonii

— informowała telewizja.

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Utwór OT.TO 

Sprawa wywołała lawinę oburzenia wśród Polaków. Sprawę żartobliwie przy pomocy piosenki na antenie Telewizji wPolsce24 spuentował Kabaret OT.TO w składzie Ryszard Makowski i Andrzej Tomanek.

Oto jej treść:

Rano ma już ZOO z Niemiec siano,

Ponoć z Włoch je wysłano,

Gdzie jest prawda kto wie.

Sadzą drzewa z Niemiec w Warszawie,

Dróg tu już nie ma prawie,

W ZOO zasadzą je też.

Rano już w Berlinie jest siano,

Świeże euro przesłano,

Polak przecież ma gest.

Siano, ktoś tu ma w głowie siano,

Tyle wersji podano,

Która z nich prawdą jest.

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as/wPolsce24

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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