Tomczyk nazwał go zdrajcą. Były szef MON nie szczędził epitetów!

  • Polityka
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Cezary Tomczyk / autor: Fratria
Cezary Tomczyk / autor: Fratria

Były szef MON i obecny wiceminister obrony starli się w serwisie X. Obaj nie szczędzili sobie dosadnych sformułowań i epitetów. Gorąca wymiana zdań pomiędzy Mariuszem Błaszczakiem a Cezarym Tomczykiem dotyczy sprawy hełmów za ponad 700 mln zł.

Hełmy na kredyt

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło gigantyczny „sukces”, a jednym z nich ma być zakup hełmów dla żołnierzy, o czym pochwalił się na X wiceminister Cezary Tomczyk. 300 tys. hełmów za ponad 700 mln zł.

Dosadnych stwierdzeń i barwnych epitetów pod adresem obecnego kierownictwa MON - w komentarzu do tej sprawy - nie szczędził były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

44 mld euro pożyczki, a wiceminister od Tuska za największy sukces uznaje… zakup hełmów. Hełmy są potrzebne - to kluczowy element wyposażenia indywidualnego - ale żeby je kupić nie trzeba brać pożyczki i uzależniać naszego bezpieczeństwa od arbitralnych decyzji Komisji Europejskiej. W czasach rządów PiS kupiliśmy ponad 100 tys. hełmów kevlarowych i nie był potrzebny do tego kredyt. Tomczyk „Kłamczyk” ani Kosiniak-Kamysz „Maverick” w 2025 r. nie kupili ani jednego. Co do hełmów stalowych tzw. „orzeszków”. Propaganda koalicji 13 grudnia, że zostały wycofane to kłamstwo - o czym pisały zresztą media

— napisał w serwisie X szef klubu PiS.

Rządzą nami nieudacznicy, którzy nie potrafią wzmocnić siły armii bez szkodliwej pożyczki, a nawet gdy ją biorą nie są w stanie przeprowadzić żadnego istotnego kontraktu. Gros większych zamówień z SAFE to refinansowanie, a armia - pomimo 44 mld euro kredytu - nie zyskała ani jednej nowej zdolności… dramat

— dodał.

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Starcie Błaszczaka i Tomczyka

Ten wpis b. szefa MON wyraźnie wywołał nerwową reakcję ze strony wiceministra Cezarego Tomczyka (KO).

⭕️Mariusz Błaszczak wydawał pieniądze MON na “Ławki Niepodległości”. Chciał kupować setki mobilnych ołtarzy. Za jego czasów hełmy żołnierzom malowano w Photoshopie. Samoloty kupiono bez uzbrojenia. Nie zauważył ruskiej rakiety pod Bydgoszczą.

⭕️A dziś ten sam człowiek atakuje program SAFE, czyli największe w historii środki na modernizację polskiej armii i wsparcie polskiego przemysłu zbrojeniowego.

⭕️Naprawdę trudno wymyślić lepszą definicję hipokryzji, głupoty i zdrady jednocześnie

— próbował się odgryźć polityk KO.

I na to odpowiedział Mariusz Błaszczak.

Pana kariera powinna zakończyć się w momencie, gdy w 2015 roku deklarował Pan, że Wasz rząd przyjmie „każdą liczbę nielegalnych migrantów”. Ja musiałem po Was sprzątać, wycofując Polskę ze szkodliwej decyzji o automatycznej relokacji

— ripostował były szef MON.

Tak samo będzie w 2027 roku - damy radę naprawić ten bałagan. Pan zostanie zapamiętany - wspólnie z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem - jako ten który spowolnił nabór, wstrzymał i ograniczył kontrakty oraz zatrzymał budowę jednostek. A symbolem Pańskiej bytności w MON będzie wioska potiomkinowska, która miała imitować Tarczę Wschód

— dodał.

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olnk/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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