Emocje i SAFE. Kim jest "przyszła premier" Sobkowiak-Czarnecka?

Kim jest Magdalena Sobkowiak‑Czarnecka, która w październiku 2025 r. została mianowana Pełnomocnikiem Rządu ds. Instrumentu na rzecz Bezpieczeństwa dla Europy, czyli unijnego programu dozbrajania SAFE? Jej kariera ma kilka zaskakujących zwrotów, które budzą duże zainteresowanie — zwłaszcza w kontekście roli, jaką powierzył jej premier Donald Tusk. Tym bardziej że zdarza się, że wypowiedzi minister, w tym te emocjonalne, są niezgodne z jej wcześniejszymi zapewnieniami.
Pioruny dalekiego zasięgu…
Choć medialnych potknięć było więcej, jednym z najgłośniejszych pozostaje to z RMF FM, gdy mówiąc o uzbrojeniu, określiła przenośne i wystrzeliwane z ramienia rakiety „Piorun” jako… te dalekiego zasięgu. Wcześniej miała również problem z utrzymaniem spójnej narracji dotyczącej zaliczki w wysokości ok. 6,5 mld z unijnego programu dozbrajania SAFE — mimo że środki ostatecznie dotarły do Polski, komunikacyjnie wywołało to niemałe zamieszanie.
Sobkowiak-Czarnecka liderką Europy?
Magdalena Sobkowiak‑Czarnecka urodziła się 20 maja 1984 r. w Poznaniu. Ukończyła ekonomię globalną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a następnie podyplomowe studia z dyplomacji w Collegium Civitas oraz studia doktoranckie w SGH. Kompetencje medialne rozwijała w londyńskiej redakcji Reuters, kończąc kurs dziennikarstwa multimedialnego.
Brała udział w prestiżowych programach rozwojowych, m.in.:
● School of Political Leaders,
● Leadership Academy for Poland realizowanej z Harvard Kennedy School,
● CEU Democracy Institute Leadership Academy w Budapeszcie.
Co ciekawe, Magdalena Sobkowiak‑Czarnecka została uznana przez German Marshall Fund za jedną z przyszłych liderek Europy w programie The German Marshall Fund Brussels Forum Young Professionals Summit.
Działalność publiczna i społeczna
Była prelegentką na wielu różnych wydarzeniach, m.in. UCL Leaders Conference w Londynie oraz Europejskim Kongresie Ekonomicznym w Katowicach. Zasiadała w Radzie Programowej Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Jest również założycielką ogólnopolskiego stowarzyszenia „Kobiety w Centrum”.
W latach 2016–2018 była związana z Komisją Europejską w Brukseli, gdzie zajmowała się tematami gospodarczymi, obronnymi oraz polityką kosmiczną. Wcześniej pracowała jako korespondentka „Wiadomości” TVP w Brukseli oraz reporterka „Panoramy” TVP2 i „Wydarzeń” Polsatu. Z kolei w latach 2019–2023 kierowała zespołem doradców Władysława Kosiniaka‑Kamysza, a w kampanii prezydenckiej 2020 roku stanęła na czele jego sztabu.
Ponadto 4 stycznia 2024 r. objęła funkcję Podsekretarza Stanu w Departamencie Spraw Unii Europejskiej, aż do momentu gdy w październiku 2025 r. powierzono jej stanowisko pełnomocnika rządu ds. programu SAFE.
Zdarzyło się też, że… emocje wzięły górę!
Ostatnio też w Stalowej Woli Magdalena Sobkowiak-Czarnecka pokazała się z tej wrażliwej strony. Internauci zwrócili jednak uwagę na fakt, że emocjonalne wystąpienie nie do końca pasuje do jej wcześniejszej wypowiedzi.
Na koniec ja dzisiaj jestem bardzo wzruszona, bo to jest sześć miesięcy trudnej pracy. Córeczko, wiem, że nie było mnie w domu w Dzień Matki
— rozpoczęła dziwny fragment swojego wystąpienia Sobkowiak-Czarnecka.
Nie wybaczę tym, przez których czytasz i boisz się, czy mama nie pójdzie do więzienia. Do żadnego więzienia nie idę. Buduję bezpieczną i silną Polskę. Polskę SAFE
— dodała.
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Przypomnijmy, łącznie unijny program dozbrajania SAFE przewiduje 150 mld euro do rozdysponowania między państwa w nim uczestniczące; Polska z przyznaną pulą 43,7 mld euro jest jego największym beneficjentem.
X/PAP/gov.pl/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761987-emocje-i-safe-kim-jest-przyszla-premier-sobkowiak-czarnecka
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