Józefaciuk "rozjechał" absurdalny pomysł nowej wiceminister sportu

  • Polityka
  • opublikowano:
Mocny wpis Józefaciuka / autor: Fratria
Mocny wpis Józefaciuka / autor: Fratria

Nowa wiceminister sportu i turystyki Żaneta Cwalina-Śliwowska zapowiedziała, że w swojej pracy chce… walczyć z dyskryminacją kobiet poprzez informowanie o ich sukcesach. Suchej niki nie zostawił na niej poseł Marcin Józefaciuk. „Jeśli przykładem dyskryminacji ma być to, że Polacy lepiej znają Roberta Lewandowskiego niż Ewę Pajor, a zadaniem ministerstwa ma być wpływanie na media, żeby częściej mówiły o kobiecej piłce - to zapala mi się ogromna czerwona lampka” - wskazał.

Pod koniec maja posłanka klubu Centrum Żaneta Cwalina-Śliwowska została nowym wiceministrem sportu i turystyki.

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Cele nowej wiceminister

Teraz w programie Polsat News mówiła o tym, jakie są jej cele na tym stanowisku.

Piłka nożna – gdybyśmy teraz wyszli na ulicę i zapytali kogokolwiek, kim jest Robert Lewandowski, większość Polaków potrafiłaby odpowiedzieć. Natomiast gdybyśmy zapytali o piłkarki, nie każdy znałby odpowiedź. To między innymi rola działań na rzecz wyrównywania dyskryminacji w sporcie – żeby informacja o sukcesach sportowych zarówno piłkarzy, jak i piłkarek była szerzej dostępna

— opowiadała.

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To nie jest prawdziwy problem

Na tezy te zareagował poseł Marcin Józefaciuk, który w przeszłości należał do klubu Koalicji Obywatelskiej.

Co się do diaska dzieje z priorytetami państwa? Nowa wiceminister sportu ma walczyć z dyskryminacją kobiet w sporcie. I dobrze - jeśli mówimy o realnych problemach. O przemocy. O patologiach w związkach sportowych. O braku przejrzystości. O nierównym dostępie do szkolenia. O zawodniczkach, które po urodzeniu dziecka wypadają z systemu. O dziewczynkach, które słyszą, że „to nie jest sport dla nich”. To są tematy dla państwa. Ale dlaczego tylko kobiet? Mężczyźni są dyskryminowani w części sportów, w innych kobiety

— wskazał.

Dodatkowo, jeśli przykładem dyskryminacji ma być to, że Polacy lepiej znają Roberta Lewandowskiego niż Ewę Pajor, a zadaniem ministerstwa ma być wpływanie na media, żeby częściej mówiły o kobiecej piłce - to zapala mi się ogromna czerwona lampka. Ewa Pajor jest wybitnym sportowcem. Ma sukcesy, których wielu może jej tylko zazdrościć. Trzeba o niej mówić. Trzeba pokazywać jej osiągnięcia. Trzeba promować sport kobiet. Ale zainteresowania kibiców nie da się zadekretować z ministerialnego gabinetu

— zaznaczył.

Państwo ma wspierać sport. Nie zarządzać gustami widzów. Bo dziś słyszymy, że trzeba „zwracać uwagę mediom”, żeby pokazywały więcej kobiecego sportu. A jutro? Wiceminister od dyskryminacji sportów niszowych? Pełnomocnik od badmintona? Departament wyrównywania czasu antenowego między szachami, biegami ultra i siatkówką plażową? Serio? Polski sport ma dziś ogromne problemy. Kluby lokalne ledwo wiążą koniec z końcem. Dzieci rezygnują ze sportu, bo rodziców nie stać. Infrastruktura w wielu miejscach jest dramatyczna. Sport szkolny kuleje. Osoby z niepełnosprawnościami nadal napotykają bariery. W związkach sportowych często brakuje przejrzystości, kontroli i odpowiedzialności

— wymieniał Józefaciuk.

I w tym wszystkim państwo ma zajmować się tym, żeby media bardziej interesowały się konkretną dyscypliną? Nie. Równość w sporcie - tak. Walka z przemocą - tak. Wsparcie zawodniczek - tak. Wsparcie zawodników - tak. Lepszy dostęp dzieci do sportu - tak. Przejrzyste związki sportowe - tak. Ale polityczne pouczanie mediów, czym mają się interesować - nie. Ustawianie narracji tylko pod kobiety - nie. Sport w ogóle potrzebuje państwa, które rozwiązuje realne problemy. Nie państwa, które tworzy kolejne stanowiska do ustawiania narracji

— podsumował polityk.

Adrian Siwek/X/Polsat News

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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