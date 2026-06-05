Pod koniec maja minister sportu Jakub Rutnicki poinformował, że nową wiceszefową resortu zostanie posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska. Teraz, polityk która zasłynęła tym, że nie wiedziała ile jest województw w Polsce, zaliczyła kolejną wtopę mówiąc o tym, czym będzie się zajmować w resorcie. „Rządzą nami wariaci” - skomentował krótko Krzysztof Stanowski.
Nowa wiceminister
26 maja minister sportu poinformował, że posłanka klubu Centrum, a także trenerka sportów tanecznych, odebrała nominację na nowe stanowisko od ministra sportu i turystyki.
Jej doświadczenie pedagogiczne, działalność społeczna oraz wieloletnie zaangażowanie w sport to ważne wzmocnienie i nowa energia dla ministerstwa
— napisano w komunikacie resortu.
Ile jest województw?
O posłance zrobiło się głośno, gdy zapytana przez reportera „Dzień dobry TVN” w czasie matur o to, ile jest województw w Polsce, odpowiedziała:
Nie liczyłam ich nigdy. Nie potrafię odpowiedzieć.
Czy od czasu matur nowa wiceminister uzupełnia swoją wiedzę? Zapytał o to wczoraj dziennikarz Polsat NEWS.
To, że nie wiedziałam ile jest województw, to wynika z tego, że to był taki quiz na korytarzu sejmowym
— tłumaczyła się Cwalina-Śliwowska.
Nowa rola w resorcie
Ale nie kwestia znajomości podstawowych informacji o kraju jest najciekawsza, ale to, czym będzie zajmować się nowa wiceminister w swoim resorcie. Okazuje się, że… dyskryminacją kobiet w sporcie. Dopytywana przez dziennikarza Wojciecha Dąbrowskiego o to, w czym kobiety są dyskryminowane w sporcie, odpowiedziała:
Najbardziej popularnym sportem w Polsce jest piłka nożna. (…) Każdy Polak umiałby odpowiedzieć na pytanie: kim jest Robert Lewandowski? Natomiast, gdybyśmy zapytali każdego Polaka o to, kim jest Ewa Pajor, to nie sądzę, żeby każdy o tym wiedział. I to jest m.in. rola tego, żeby działać na rzecz dyskryminacji w sporcie, żeby informacja o sukcesach sportowych piłkarzy i piłkarek, a przecież mamy sukcesu sportowe piłkarek…
O Robercie Lewandowskim wiemy bardzo dużo, a o Ewie Pajor wiemy mało. To jest moja rola, żeby zwrócić uwagę na sport kobiecy
— dodała.
Na uwagę dziennikarza, że nie wszyscy, którzy interesują się piłką nożną w wykonaniu mężczyzn, interesują się także piłką kobiecą, wiceminister stwierdziała, że to wina… mediów.
Gdyby było więcej informacji w mediach, to więcej ludzi interesowałoby się tymi sukcesami…
— przekonywała, dodając, że misją mediów publicznych i jej osobista jest to, żeby więcej informacji, chociażby o polskich piłkarkach, przebijało się do opinii publicznej.
„Rządzą nami wariaci”
Do występu wiceminister odniósł się na platformie X Krzysztof Stanowski.
Rządzą nami wariaci. Oto nowe odkrycie: pani Cwalina-Śliwowska, która nie wiedziała ile jest województw w Polsce, a została wiceministrem sportu. Teraz wytłumaczyła, czym się będzie zajmować. Musicie posłuchać…
— napisał.
kk/Polsat NEWS/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761980-nowa-minister-tuska-stanowski-rzadza-nami-wariaci
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