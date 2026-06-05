"Według rosyjskich wzorców". Poseł od Hołowni powiela fejka z AI!

Paweł Śliz, parlamentarzysta Polski 2050, udostępnił w sieci zdjęcie byłego szefa MS Zbigniewa Ziobry przerobione przez AI. Rzecz w tym, że fotografia krążyła po sieci już kilka tygodni temu i powielanie jej m.in. przez b. szefa CBA Pawła Wojtunika wywołało burzę w sieci. „Polityk Polska 2050 podaje dalej wygenerowane przez AI grafiki, czyli sieje dezinformację dokładnie według rosyjskich wzorców” - zareagował na wpis Śliza dziennikarz Szymon Jadczak. Polityk nie widzi jednak nic złego w publikowaniu przeróbek z AI.
Krótko po zmianie rządu na Węgrzech internet obiegły fotografie Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości, na lotnisku Newark w amerykańskim New Jersey. Wiceprezes PiS, który do niedawna korzystał z azylu politycznego na Węgrzech, na fotografii opiera się o ścianę z napisem „Panda Express”, ponieważ najprawdopodobniej jadł wtedy w amerykańsko-chińskim fastfoodzie. Media społecznościowe zaczęły zalewać przeróbki z użyciem AI, na których zamiast napisu „Panda Express” widać „Zonda Express”.
Przeróbkę wygenerowaną z użyciem AI publikował m.in. hejterski profil „Sokzburaka”, ale również takie osoby jak były szef CBA Paweł Wojtunik. Sprawę fejka ze Zbigniewem Ziobrą opisał m.in. serwis Demagog. Sokzburaka edytował wpis, wyjaśniając, że „napis ZONDA jest SATYRĄ”. Do wpisu Wojtunika na platformie X dodano natomiast ostrzeżenie o manipulacji, jak również liczne „uwagi społeczności”.
Czym powinien zająć się NASK?
Przeróbka, choć nieco zmieniona, ponownie wypłynęła. Tym razem za sprawą Pawła Śliza - polityka i adwokata, posła Polski 2050. Choć pod postem widnieje adnotacja „wygenerowane przez AI”, to sam polityk nie zaznacza, że fotografia została przerobiona.
Najpierw oszukać Polaków. Ukraść im pieniądze. Potem wpłacić je na fundację ministra sprawiedliwości. W międzyczasie prowadzić śledztwa w sprawie zonda tak aby ich nie prowadzić by potem przelać kasę wprost do uciekiniera Zbigniewa Ziobry. Czego nie rozumiecie to właśnie Prawo i Sprawiedliwość
— napisał poseł Śliz.
Polityk Polska 2050 podaje dalej wygenerowane przez AI grafiki, czyli sieje dezinformację dokładnie według rosyjskich wzorców. Chyba NASK powinien się tym zająć
— skomentował dziennikarz WP Szymon Jadczak.
Pod wpisem polityka pojawiały się liczne, krytyczne komentarze, na które ten reagował nerwowo, nie mając sobie jednak nic do zarzucenia w temacie przeróbki z AI, ale również historii firmy Zondacrypto i tego, że obecny rząd nic nie zrobił z niepokojącymi doniesieniami na ten temat.
To za waszego rządu umorzono śledztwo!Czego nie rozumiesz???2,5 roku rządzicie i nie zrobiliście nic z Zondacrypto
— napisał internauta Robert Stankowski.
A wpłata dla Ziobry to co? To pikuś?
— odpowiedział Śliz.
Z jednej strony chciałoby się powiedzieć: pycha kroczy przed upadkiem. Z drugiej, należy wziąć poprawkę na fakt, że mówimy o parlamentarzyście partii, której polityczny żywot powoli się kończy.
X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761933-wedlug-rosyjskich-wzorcow-posel-od-holowni-powiela-fejka-z-ai
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