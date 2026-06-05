Anna Mirosznyczenko w ukraińskiej telewizji stwierdziła, że polscy politycy powinni dbać o nastroje między dwoma narodami, inaczej mogą się rozpocząć samosądy. „Na terytorium Polski mogą zacząć się bójki, podpalenia sklepów, domów i innych obiektów” – oceniła. W debacie publicznej pojawiają się głosy kwestionujące zasadność wpuszczania takich osób do kraju.
Anna Mirosznyczenko w lutym 2025 roku sugerowała, że istnieje „ogromne zagrożenie dla Polaków”.
Rozumiem, że oni zdają sobie z tego sprawę, ponieważ obecnie, gdy co 10 mieszkaniec Polski jest Ukraińcem, podsycanie niechęci między Ukraińcami a Polakami staje się bardzo niebezpieczne. Przede wszystkim dla samej Polski
— oceniła.
„Zaczną się podpalenia”
Jak kontynuowała, „to właśnie na terytorium Polski mogą zacząć się bójki, podpalenia sklepów, domów i innych obiektów”.
Przede wszystkim wpływa to na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski. Dlatego właśnie polscy kandydaci powinni o tym myśleć w pierwszej kolejności
— dodała ukraińska dziennikarka „Kanału 5”.
Czytaj także
Telewizja wPolsce/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761927-ukrainska-dziennikarka-grozi-polsce-moga-byc-podpalenia
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.