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Ukraińska dziennikarka grozi Polsce! „Mogą zacząć się podpalenia”

  • Polityka
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Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria/Telewizja wPolsce24
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria/Telewizja wPolsce24

Anna Mirosznyczenko w ukraińskiej telewizji stwierdziła, że polscy politycy powinni dbać o nastroje między dwoma narodami, inaczej mogą się rozpocząć samosądy. „Na terytorium Polski mogą zacząć się bójki, podpalenia sklepów, domów i innych obiektów” – oceniła. W debacie publicznej pojawiają się głosy kwestionujące zasadność wpuszczania takich osób do kraju.

Anna Mirosznyczenko w lutym 2025 roku sugerowała, że istnieje „ogromne zagrożenie dla Polaków”.

Rozumiem, że oni zdają sobie z tego sprawę, ponieważ obecnie, gdy co 10 mieszkaniec Polski jest Ukraińcem, podsycanie niechęci między Ukraińcami a Polakami staje się bardzo niebezpieczne. Przede wszystkim dla samej Polski

— oceniła.

„Zaczną się podpalenia”

Jak kontynuowała, „to właśnie na terytorium Polski mogą zacząć się bójki, podpalenia sklepów, domów i innych obiektów”.

Przede wszystkim wpływa to na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski. Dlatego właśnie polscy kandydaci powinni o tym myśleć w pierwszej kolejności

— dodała ukraińska dziennikarka „Kanału 5”.

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Telewizja wPolsce/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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