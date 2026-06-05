Władza daje pieniądze za udział w edukacji seksualnej? "Szantaż"

„To jest prawdziwa dyskryminacja!” – oburza się poseł PiS Katarzyna Sójka po ujawnieniu zarządzenia wójta gminy Baranów Bogumiły Lewandowskiej-Siwek, które przewiduje 800 zł dopłaty do wakacji tylko dla uczniów, którzy uczęszczają na edukację zdrowotną (jej częścią jest edukacja seksualna). Była minister zdrowia, wprost wskazała, że jest to „szantaż za publiczne pieniądze”.
Z zarządzenia nr 38/2026 Wójta Gminy Baranów Bogumiły Lewandowskiej-Siwek z dnia 8 maja 2026 r. wynika, że:
„Każde dziecko może jeden raz w roku otrzymać dofinansowanie do wypoczynku (np. kolonie, obozy) w wysokości:
● uczniowie klas I-III – kwota 500 zł
● uczniowie klas IV-VIII uczęszczający na zajęcia edukacja zdrowotna w roku szkolnym 2025/2026 – kwota 800 zł. Dofinansowanie przysługuje dziecku, które jest mieszkańcem Gminy Baranów i uczęszcza do szkoły podstawowej na terenie Gminy Baranów. Fakt uczęszczania na zajęcia potwierdza rodzic. Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku składa organizator do 15 czerwca każdego roku”..
„Szantaż za publiczną kasę…”
Wszystko nagłośniła Katarzyna Sójka, poseł PiS i była minister zdrowia, która zgłosiła już sprawę do Wojewody i Rzecznika Praw Obywatelskich.
Karanie uczniów za ambicję to absurd. Zamiast nękać przedsiębiorców, spójrzcie na patologie w samorządach. Wójt Gminy Baranów szantażuje za publiczną kasę… 800 zł na wakacje TYLKO dla dzieci zapisanych na edukację zdrowotną?! Reszta? 0 zł. To jest prawdziwa dyskryminacja! Jakiś czas temu zgłosiłam ten skandal do Wojewody i RPO. Zobaczymy, czy tu z równie wielkim zapałem sprawa zostanie podjęta!
— podkreśliła Katarzyna Sójka.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761919-wladza-daje-pieniadze-za-udzial-w-edukacji-seksualnej-szantaz
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.