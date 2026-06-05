Szok. Kwaśniewski o Polakach: „Kolekcjonowanie przegrywów”

  • Polityka
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Aleksander Kwaśniewski / autor: Fratria
Aleksander Kwaśniewski / autor: Fratria

Z okazji 37. rocznicy częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 r. na portalu Wyborcza.pl ukazał się wywiad z Adamem Michnikiem i Aleksandrem Kwaśniewskim. Wicenaczelny „GW” Bartosz Wieliński pytał swoich rozmówców m.in. o upadek komunizmu w Polsce, ale także o obecną sytuację w naszym kraju. Michnik i Kwaśniewski mieli również czas, aby popsioczyć trochę na Donalda Trumpa. To, co przykuwa uwagę, to Michnik ciągle miłujący gen. Wojciecha Jaruzelskiego i Kwaśniewski nazywający część Polaków „przegrywami”.

W rozmowie pojawia się wątek dot. Okrągłego Stołu i tego, co było potem. W wywiadzie Michnik stwierdza, że „bez Jaruzelskiego by nie było tego sukcesu”. Jeszcze bardziej szokują słowa byłego prezydenta.

Dla środowisk PZPR-owskich, do których sam należałem, znalezienie tego miejsca autorskiego było trudne. Później Jarosław Kaczyński przyjął koncepcję - którą nasze środowiska, te centrolewicowe, przegapiły: że ten wielki awans Polski, który dokonuje się od 1989 r. i ma wielu beneficjentów, ma również swoich „przegrywów”, tych, którzy mają poczucie, że na przemianach stracili. On zaczął kolekcjonować to środowisko

— wypalił Kwaśniewski.

Były prezydent mówi o „poczuciu”, ale chyba zapomina, że przemiany ustrojowe, choć konieczne, to przyniosły m.in. skokowy wzrost bezrobocia. Spadła stopa życiowa wielu rodzin, a widmo ubóstwa stało się codziennością dla części społeczeństwa. Przemiany ustrojowe doprowadziły do spolaryzowania społeczeństwa. Część Polaków szybko odnalazła się w nowym systemie, gromadząc majątki i awansując społecznie. Pozostali, szczególnie mieszkańcy mniejszych ośrodków i robotnicy, czuli się poszkodowani przez procesy prywatyzacyjne i wykluczeni z transformacyjnego sukcesu. Dla Kwaśniewskiego ci drudzy to „przegrywy”…

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kk/Wyborcza.pl

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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