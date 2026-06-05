Prezydentura Nawrockiego? Mocna ocena polityka Konfederacji

  • Polityka
  • opublikowano:
Prezydent RP Karol Nawrocki (L) podczas uroczystości z okazji 80-lecia 4 Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku. / autor: PAP/Adam Warżawa
Prezydent RP Karol Nawrocki (L) podczas uroczystości z okazji 80-lecia 4 Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku. / autor: PAP/Adam Warżawa

Prorosyjska postawa Niemiec jest czymś, co bardzo szybko wróci” - powiedział na antenie Polsat NEWS poseł Konfederacji Michał Wawer zapytany o wizytę niemieckich polityków AfD w Rosji na Forum Ekonomicznym w Petersburgu. Przedstawiciele tej partii robili sobie zdjęcia z rosyjskimi politykami i przedsiębiorcami. Wawer zaznaczył, że Polska powinna mieć plan na to, co wydarzy się dzień po zakończeniu wojny na Ukrainie.

Berlin zerka w kierunku Moskwy

Poseł Konfederacji zwrócił uwagę na to, że Niemcy po rozpoczęciu wojny długo zwklekały z tym, aby stanowczo opowiedzieć się po stronie Kijowa. Dzisiaj chcą szybko wrócić do interesów z Rosją.

Tak, jak na początku wojny w Ukrainie widzieliśmy, że Niemcy do ostatniej chwili czekali, żeby się wyraźnie po stronie Kijowa postawić, tak samo są pierwszymi, którzy pod skrzydła rosyjskie wracają

— zaznaczył poseł, dodając, że Berlin już szykuje się do powrotu do business as usual z Rosją.

No i my powinniśmy w naszej polityce też brać to pod uwagę

— podkreślił.

My też powinniśmy mieć taki plan”

Polityk dopytywany o to, czy Polska powinna brać pod uwagę zmianę polityki wobec Rosji, odpowiedział:

Powinniśmy patrzeć realistycznie i zdawać sobie sprawę, że nie tylko AfD, ale w ogóle cała niemiecka klasa polityczna myśli w ten sposób. Oni już czekają, oni już kalkulują. Tu akurat mamy jawne rozmowy, ale ile było nieformalnych, niejawnych spotkań, tego nikt nie wie. Niemiecki biznes jest bardzo silnie związany z biznesem i elitami rosyjskimi od bardzo dawna.

Zdaniem posła, Niemcy „już w tej chwili mają plan na to, co się wydarzy dzień po zawarciu jakiegokolwiek rozejmu z Ukrainą”.

My też powinniśmy mieć taki plan. Ja nie przesądzam, jaki to powinien być plan, ale na pewno nie powinno być takiej sytuacji, że pod wpływem niemieckiego lobbingu sankcje zostają zdjęte, Współpraca z Rosją wraca, a my pozostajemy jedynym Rejtanem, który poświęca się dla Ukrainy i nie bierze udziału w tym, z czego wszyscy inni korzystają

— powiedział polityk.

Jeżeli my żyjemy w świecie, w którym Niemcy już dzisiaj układają sobie na przyszłość relacje biznesowe z Rosją, to nie powinniśmy być tymi, którzy zostaną poza jakimikolwiek przyszłymi układami

— dodał.

9 miesięcy Nawrockiego

W rozmowie padło również pytanie o ocenę pierwszych miesięcy Karola Nawrockiego w roli prezydenta. Jak ocenią tę prezydenturę Wawer?

Zdecydowanie dobrze. Są oczywiście miejsca, gdzie mogłoby być lepiej, pewnie jest jeszcze szereg ustaw, które bym oczekiwał, że zostaną zawetowane, a zostały podpisane, ale w porównaniu, na tle wszystkich swoich poprzedników, to jest zdecydowanie najlepsza prezydentura, jaką Polska, III RP do tej pory miała

— ocenił.

Zupełnie inne zdanie w tej kwestii ma były poseł PiS Marcin Mastalerek, który na antenie Kanału ZERO ocenił, że to Andrzej Duda wypadł lepiej w swoich pierwszych dziewięciu miesiącach niż Nawrocki.

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kk/Polsat NEWS/wPolityce

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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