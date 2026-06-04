Poziom TVP w likwidacji sięga dna. Tym razem Dorota Wysocka-Schnepf wyciągnęła znanego z obrzydliwego języka Stefana Niesiołowskiego, który w programie obrażał prezydenta Karola Nawrockiego, nazywając go „odrażającym”. Przekonywał ponadto, że komuniści byli… mniejszym zagrożeniem od niego.
Były polityk, obecnie znany głównie z prymitywnego hejtu Stefan Niesiołowski w programie Doroty Wysockiej-Schnepf opowiadał, że myślał, że „doczekał wolnej Polski”.
W najczarniejszych snach nie sądziłem, że po 37 latach Polska będzie zagrożona, że będzie brunatna fala, że prezydentem będzie ktoś tak odrażający i że będzie zagrożenie miejscami gorsze niż zagrożenie komunistyczne
— mówił Niesiołowski.
Coś koszmarnego, że to jeszcze raz wróci. Ale wygramy, tę brunatną falę powstrzymamy
— dodał.
Te absurdy to było chyba za dużo nawet dla Doroty Wysockiej Schnepf, która dopytała, czy „naprawdę by pan tak powiedział, że to jest gorsze”.
Gorsze, bez wątpienia. Stopień spodlenia, propaganda, ta nienawiść, ten stopień agresji… Przecież komuniści to byli dżentelmeni
— przekonywał Niesiołowski.
Adrian Siwek/neo-TVP Info
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761900-niesiolowski-wychwalal-komunistow-u-wysockiej-schnepf
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