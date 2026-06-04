Co prezydent robi w wolnym czasie? To nagranie jest hitem!

  • Polityka
  • opublikowano:
Nawrocki na siłowni / autor: Tik Tok @kulig.amelia/Fratria
Nawrocki na siłowni / autor: Tik Tok @kulig.amelia/Fratria

Sieć obiegło nagranie, na którym widać, jak prezydent Karol Nawrocki ćwiczy na siłowni. Wydarzenie to zostało uchwycone przez przypadkową internautkę.

Internautka Amelia Kulig udostępniła na swoim profilu na Tik Toku rolkę, na której widać prezydenta Karola Nawrockiego ćwiczącego na siłowni wspólnie z innymi ludźmi.

Kiedy w randomowy dzień spotykasz prezydenta na siłowni

— wskazała.

Na nagraniu widać prezydenta w otoczeniu młodych ludzi, z którymi ten chętnie pozuje do zdjęć.

Aktywność fizyczna prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki znany jest ze swojej aktywności fizycznej. Już w czasie kampanii wyborczej chodzenie na siłownie stało się jedną z jego cech rozpoznawczych. Było to zauważane także przez światowe media.

as/X/Tik TOK

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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