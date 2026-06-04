Roman Kuźniar w programie neo-TVP atakował prezydenta Karola Nawrockiego za chęć odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. „Tylko trzeba być prezydentem, a nie wiecowym krzykaczem. Prezydent na innym poziomie powinien działać” - grzmiał, podając za przykład… reakcję Bronisława Komorowskiego na słowa Barracka Obamy o „polskich obozach śmierci”.
Dorota Wysocka-Schnepf pytała Romana Kuźniara, byłego współpracownika prezydenta Bronisława Komorowskiego, czy odebranie Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu to dobry pomysł.
To nie jest dobry pomysł dlatego, że tego rodzaju problemy rozwiązuje się zupełnie inaczej, przynajmniej z poziomu prezydenta
— mówił Kuźniar, dając za przykład… nieudolne działania Bronisława Komorowskiego po skandalicznych słowach prezydenta USA Barracka Obamy, który w 2012 roku mówił o „polskich obozach koncentracyjnych”. Ekspert neo-TVP nazwał tę wypowiedź „lapsusem”.
Prezydent Komorowski, który pozostawał w bardzo dobrych relacjach z prezydentem Obamą, skierował list do prezydenta Obamy. Uczestniczył także w tej operacji były polski minister spraw zagranicznych prof. Adam Daniel Rotfeld i natychmiast prezydent Obama wycofał się z tego stwierdzenia
— opowiadał, próbując przekonywać, że „wycofanie się” załatwiło tę bulwersujące sprawę.
Tylko trzeba być prezydentem, a nie wiecowym krzykaczem. Prezydent na innym poziomie powinien działać
— atakował Kuźniar.
Może zacznijmy od tego, że prezydent RP zamiast odbierze mu order, to skierowałby list. Normalnie tak jak prezydent Komorowski. Jednak do tego trzeba być prezydentem, a nie wiecowym krzykaczem
— dodał.
Prezydent Nawrocki świetnie się sprawdza w roli wiecowego krzykacza, ale kiedy przychodzi do reprezentowania naszych interesów zgodnie z konstytucją, to tam go nie ma
— wskazał.
Sprawa orderu
W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”.
Sprawa ta wzbudziła oburzenie w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki w reakcji na decyzję Zełenskiego poinformował, że zaproponował, by 8 czerwca na posiedzeniu Kapituły Orderu Orła Białego, jednym z punktów było odebranie Zełenskiemu tego orderu, nadanego w 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę.
Adrian Siwek/X/TVP Info w likwidacji/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761880-nawrocki-powinien-reagowac-jak-komorowski-absurd-w-neo-tvp
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