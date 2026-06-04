W materiale opublikowanym w serwisie Youtube dziennikarz śledczy i publicysta Witold Gadowski oskarżył polityków PiS o hipokryzję w kwestii Ukrainy, a jako przykład podał sprawę pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie. Na zarzuty odpowiedzieli posłowie PiS: Dariusz Matecki oraz wymieniany wielokrotnie przez Gadowskiego Przemysław Czarnek.
Witold Gadowski w zasadzie od początku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w wielu sprawach nie zgadzał się z ówczesnym rządem PiS - m.in. niechęcią do tego, by w obliczu rosyjskiego ataku podnosić temat Rzezi Wołyńskiej, czyli najgłębszej rany w relacjach polsko-ukraińskich. Wczoraj na swoim kanale w serwisie Youtube dziennikarz opublikował materiał, w którym ostro atakuje polityków PiS, właśnie za podejście do relacji z Ukrainą.
Gadowski oskarża PiS
Pan Czarnek huczy, grzmi… Chłopaki, a to nie wy sprowadziliście Ukraińców do Polski? To nie wy wpuszczaliście ich jak leci? Jeszcze pan prezydent Duda stał na granicy i był dumny z tego, że wpuszczamy wszystkich: bandziorów, chorych, zakażonych. To cud Boski, że skończyło się tylko na takich animozjach. Byliście wtedy w kosmosie, panie Czarnek, panie Sasin, panie Morawiecki i cała reszto? W kosmosie byliście czy prześladowaliście nas, jak chcieliśmy ustawić pomnik w Domostawie. Pamiętam, kto nas prześladował. Wy, pisowcy, mieliście wtedy władzę i ja wtedy całkowicie was pożegnałem, bo uznałem, że Polska to nie wy, Polskę musimy od was wyzwolić, bo jesteście zakałą pasożytującą na jej organizmie. Teraz wy przychodzicie i mówicie z miedzianym czołem, że trzeba z Ukrainą zrobić porządek i z Ukraińcami. Zaczynacie krzyczeć o Wołyniu, ale jak my mówiliśmy o Wołyniu, urządzaliśmy konferencje, żądaliśmy Orderu Orła Białego dla księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, to Duda mówił do niego, jeszcze jak żył Tadziu: „Proszę miarkować słowa, proszę księdza”, a później nawet mowy nie było, żeby Order Orła Białego był pośmiertnie przyznany naszemu Tadeuszowi, który walczył o pamięć wołyńską. Wyśmiewaliście nas, zaganialiście w kąt, zaszczuwaliście swoimi mediami, tymi dziennikarzykami na wasze posyłki, mówiąc, że jesteśmy „ruskie onuce”, „działamy na rzecz Putina”, a my cały czas krzyczeliśmy: „Ludzie opamiętajcie się”
— mówił publicysta.
Pan Czarnek wzywa, żąda, rozlicza… Chłopaki, a gdzie byliście, jak odsłanialiśmy pomnik w Domostawie? Żadnego z was nie było, bo baliście się tyłek pokazać, a teraz tacy odważni. Do Domostawy nawet jeżdżą! Jeden po drugim, Sasin, Błaszczak, niedługo Czarnek, Nawrocki już był. Wszyscy tam już jeżdżą. Czy wyście oszaleli, czy może znowu uwierzyliście w to, że ludzie mają pamięć złotej rybki?!
— grzmiał Gadowski.
Matecki i Czarnek prostują
Dziennikarzowi odpowiedzieli politycy PiS. Najpierw poseł Dariusz Matecki:
Warto coś sprostować. W materiale red. Witolda Gadowskiego padł atak, że poseł Przemysław Czarnek nie był wcześniej na uroczystościach w Domostawie. Byliśmy tam razem z posłem Rafałem Weberem.
A dlaczego nie było nas na odsłonięciu pomnika? Powtarzam to kolejny raz: dlatego, że dokładnie w tym czasie była Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja w Częstochowie (14 lipca 2024). Jeździmy na nią tradycyjnie od lat i będziemy tam również w tym roku (12 lipca 2026). W tym roku uroczystości się całe szczęście nie pokrywają
— podkreślił.
Do materiału Gadowskiego odniósł się również prof. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera.
Będziemy także w tym roku. Tak jak w ubiegłym i kilka razy w ciągu roku. No i raz jeszcze… pokój na prawicy, czyli prawda
— napisał polityk.
O ile na wpis Mateckiego Gadowski odpowiedział następnym atakiem, o tyle nie odniósł się na razie do wpisu Czarnka.
Wyjaśniam więc: jako członek Komitetu Honorowego Budowy Pomnika w Domostawie i człowiek, który dał słowo Andrzejowi Pityńskiemu, że jego pomnik w Polsce stanie, twierdzę, że byliśmy zwalczani przez rząd PiS Morawieckiego. Na pomnik ne poszła złotówka z funduszy publicznych. Inicjatorzy byli atakowani na wszelkie sposoby przez pisowskich propagandystów i wyzywani od „ruskich onuc” a żadnego polityka PiS nie było na uroczystym odsłonięciu bo …no właśnie przypomnijcie sobie niedawne jeszcze czasy waszej miłości do banderowców (vide Małgorzata Gosiewska). Dziś postawa PiS wynika ze świadomości nastrojów społeczeństwa i jest po prostu obrzydliwa moralnie. Nie wierze wam. W niedawnych czasach, gdy walczyliśmy o prawdę o Wołyniu wy wrzeszczeliście: „nie teraz bo to słuzy Putnowi”!
— napisał dziennikarz.
X/YT/aja
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761873-gadowski-uderza-w-politykow-pis-jest-riposta
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