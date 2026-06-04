„Odbyłem bardzo dobre spotkanie z Premier Włoch Giorgią Meloni” - napisał w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki, były premier RP. Wiceprezes PiS, który jest również szefem frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, zaznaczył, że z Meloni rozmawiał o głównych wyzwaniach Europy: bezpieczeństwie, polityce energetycznej i współpracy międzynarodowej. Morawiecki zamieścił także wspólne nagranie z Meloni, w którym zachwala włoską kuchnię i zaprasza premier Włoch na polskiego grilla.
Konserwatywna opozycja w Polsce utrzymuje regularny kontakt ze swoimi partnerami i odpowiednikami w UE.
„Realna gospodarka, a nie biurokratyczne szaleństwa”
Były premier Mateusz Morawiecki poinformował, że spotkał się z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni.
Polska racja stanu wymaga, żebyśmy budowali sojusze z innymi silnymi państwami narodowymi, które chcą - tak jak my - bronić szczelnych granic, tradycji, kultury i tożsamości europejskiej przed nielegalną imigracją i ideologią brukselskich, lewicowych elit. Dlatego jako szef ECR regularnie spotykam się z europejskimi liderami, by budować koalicję na rzecz silnej Europy Strategicznych Partnerstw
— napisał w mediach społecznościowych.
Dziś przyszedł czas na Włochy, gdzie w Rzymie odbyłem bardzo dobre spotkanie z Premier Włoch Giorgią Meloni. Nasza rozmowa dotyczyła najważniejszych wyzwań dla Europy: bezpieczeństwa, polityki energetycznej i współpracy międzynarodowej. Polityka klimatyczna nie może odbywać się kosztem konkurencyjności gospodarki, wysokich cen energii i obciążeń dla obywateli. Europa ma rację bytu tylko wtedy, gdy opiera się na realnej gospodarce, pracy, przemyśle i bezpieczeństwie - a nie na biurokratycznych szaleństwach i światopoglądowych eksperymentach oderwanych od życia zwykłych ludzi
— podkreślił.
Europa potrzebuje dziś odwagi, realizmu i skutecznego przywództwa. Tylko poprzez współpracę opartą na wzajemnym szacunku i poszanowaniu suwerenności państw możemy skutecznie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Viva l’Italia, viva la Polonia!
— podsumował były premier.
Zaproszenie na grilla
Morawiecki zamieścił także wspólne nagranie z Meloni, w którym zachwala włoską kuchnię i zaprasza premier Włoch na polskiego grilla.
FB/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761863-wazne-spotkanie-w-rzymie-o-czym-morawiecki-rozmawial-z-meloni
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