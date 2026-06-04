WIDEO

Ważne spotkanie w Rzymie! O czym Morawiecki rozmawiał z Meloni? "Europa potrzebuje odwagi". Było także zaproszenie na... grilla!

  • Polityka
  • opublikowano:
Giorgia Meloni i Mateusz Morawiecki / autor: FB: Mateusz Morawiecki
Giorgia Meloni i Mateusz Morawiecki / autor: FB: Mateusz Morawiecki

Odbyłem bardzo dobre spotkanie z Premier Włoch Giorgią Meloni” - napisał w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki, były premier RP. Wiceprezes PiS, który jest również szefem frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, zaznaczył, że z Meloni rozmawiał o głównych wyzwaniach Europy: bezpieczeństwie, polityce energetycznej i współpracy międzynarodowej. Morawiecki zamieścił także wspólne nagranie z Meloni, w którym zachwala włoską kuchnię i zaprasza premier Włoch na polskiego grilla.

Konserwatywna opozycja w Polsce utrzymuje regularny kontakt ze swoimi partnerami i odpowiednikami w UE.

Realna gospodarka, a nie biurokratyczne szaleństwa”

Były premier Mateusz Morawiecki poinformował, że spotkał się z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni.

Polska racja stanu wymaga, żebyśmy budowali sojusze z innymi silnymi państwami narodowymi, które chcą - tak jak my - bronić szczelnych granic, tradycji, kultury i tożsamości europejskiej przed nielegalną imigracją i ideologią brukselskich, lewicowych elit. Dlatego jako szef ECR regularnie spotykam się z europejskimi liderami, by budować koalicję na rzecz silnej Europy Strategicznych Partnerstw

— napisał w mediach społecznościowych.

Dziś przyszedł czas na Włochy, gdzie w Rzymie odbyłem bardzo dobre spotkanie z Premier Włoch Giorgią Meloni. Nasza rozmowa dotyczyła najważniejszych wyzwań dla Europy: bezpieczeństwa, polityki energetycznej i współpracy międzynarodowej. Polityka klimatyczna nie może odbywać się kosztem konkurencyjności gospodarki, wysokich cen energii i obciążeń dla obywateli. Europa ma rację bytu tylko wtedy, gdy opiera się na realnej gospodarce, pracy, przemyśle i bezpieczeństwie - a nie na biurokratycznych szaleństwach i światopoglądowych eksperymentach oderwanych od życia zwykłych ludzi

— podkreślił.

Europa potrzebuje dziś odwagi, realizmu i skutecznego przywództwa. Tylko poprzez współpracę opartą na wzajemnym szacunku i poszanowaniu suwerenności państw możemy skutecznie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Viva l’Italia, viva la Polonia!

— podsumował były premier.

Zaproszenie na grilla

Morawiecki zamieścił także wspólne nagranie z Meloni, w którym zachwala włoską kuchnię i zaprasza premier Włoch na polskiego grilla.

FB/Joanna Jaszczuk

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych