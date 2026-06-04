Nie ma dobrej passy wiceminister sprawiedliwości sędzia Dariusz Mazur. Wczoraj jego wypowiedź ws. adopcji dzieci przez pary homoseksualne ujawnił poseł PiS Sebastian Kaleta, a dziś przejechał się po nim poseł Janusz Cieszyński. Mazur próbował grać w sieci sprawą respiratorów kupionych w czasie pandemii przez Cieszyńskiego. „Prokuratura bodnarowska umorzyła śledztwo w sprawie respiratorów. Jak na sędziego - marniutko” - odpowiedział mu Cieszyński. Wymianę zdan Mazur-Cieszynski skomentowała w swoim stylu była przewodnicząca KRS sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.
Na stronach Sejmu pojawiły się właśnie oświadczenia majątkowe posłów. Wiceminister sprawiedliwości sędzia Dariusz Mazur zwrócił uwagę, że poseł PiS Janusz Cieszyński umieścił w nim informacje o toczącym się sporze z prawnym z Bertoldem Kittlem. Tak zwana neo-sędzia zasadziła na rzecz Kittla 50 tys. zł za wpis Cieszyńskiego na X, co były minister cyfryzacji zamierza w toku dalszego postępowania kwestionować.
Oświadczenie majątkowe posła Janusza Cieszyńskiego z PiS. To jak to jest z tymi neo-sędziami - są czy ich nie ma? To chyba jednak są. I nietrudno wskazać palcem, kto stworzył ten problem
— napisał na X wiceminister Mazur, któremu Cieszyński bardzo szybko odpowiedział.
Dziękuję że pan się zainteresował. Chodziło mi o pokazanie, że panu Kittlowi pieniądze od pani nazywanej przez pana środowisko „neosędzią” nie śmierdzą
— wyjaśnił treść swojego oświadczenia Cieszyński.
I to zaczęła się nieudolna próba storpedowania byłego wiceministra zdrowia Cieszyńskiego, bo Mazur poczuł wiatr w żaglach.
Jak na sędziego - marniutko
Przyboczny ministra Żurka, wiceminister Dariusz Mazur uderzył w Cieszyńskiego respiratorami, kupowanym w czasach pandemii. Wkrótce okazało się jednak, że z obranego kursu musiał szybko zrezygnować wycofując się rakiem.
Taaa… a zakup podczas pandemii trefnych respiratorów za pośrednictwem handlarza bronią zorganizował Pan po to, żeby przetestować prokuraturę i służby
— zaczepił Cieszyńskiego wiceminister sprawiedliwości sędzia Dariusz Mazur.
Panie sędzio, panie ministrze.
Dość obrzydliwie pan postępuje mając jako wiceminister sprawiedliwości możliwość sprawdzenia jak się sprawy mają.
Prokuratura bodnarowska umorzyła śledztwo w sprawie respiratorów i na kilkudziesięciu stronach opisała jak było. Może gdyby zamiast siedzieć na X przeczytał pan uzasadnienie tego postanowienia, to przestałby się pan tak kompromitować
— odpowiedział na X Mazurowi Cieszyński.
Wobec takiej odpowiedzi posła Prawa i Sprawiedliwości Mazur wymyślił sobie teorię o sprawdzaniu prokuratury (SIC!).
Panie pośle, nigdzie nie napisałem, że został Pan skazany. Napisałem, że chciał Pan sprawdzić sprawność prokuratury i, jak widać, udało się Panu!
— tłumaczył się ze swoich słów wiceminister Mazur.
Napisał pan że sprzęt był trefny podczas gdy jest to sprzeczne z ustaleniami prokuratury. A „handlarza bronią” rekomendował polski wywiad o czym też zapomniał pan napisać.Jak na sędziego - marniutko
— odpowiedział Cieszyński Mazurowi na X.
Pawełczyk-Woicka w punkt
Najciekawiej wymianę zdań pomiędzy Mazurem i Cieszynskim skwitowała była przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, która z pomysłami wiceministra musiał się nie raz zamagać.
Interakcje twitterowe między sędzią-wiceministrem a posłem. Sędzia - minister nie wytrzymuje ciśnienia
— napisała w mediach społecznościowych sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicaka, była przewodnicząca KRS.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761842-cieszynski-punktowal-mazura-nagle-dolaczyla-pawelczyk-woicka
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