Koniec bezkarności Lisa? Matecki zawiadamia prokuraturę!

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki poinformował w mediach społecznościowych, że skierował zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znieważenia prezydenta RP Karola Nawrockiego przez redaktora Tomasza Lisa.
Tomasz Lis kolejny raz przekroczył granice dopuszczalnej krytyki, publicznie znieważając Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłamy zawiadomienie do prokuratury z art. 135 Kodeksu karnego
— wskazał Dariusz Matecki w serwisie X.
Mam nadzieję, że Tomasz Lis tym razem nie będzie traktowany jak święta krowa. Skoro prawo potrafi działać wobec starszej pani, która skrytykuje Owsiaka, to tym bardziej powinno działać wobec byłego dziennikarza, którego obserwuje milion ludzi i który publicznie znieważa Prezydenta RP
— dodał.
Ataki Lisa
Tomasz Lis, który w przeszłości uznawany był za cenionego dziennikarza, obecnie bardziej przypomina internetowego hejtera. Znany on jest z wulgarnego obrażania polityków prawicowego obozu i wręcz fanatycznego poparcia dla Donalda Tuska.
as/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761825-koniec-bezkarnosci-lisa-matecki-zawiadamia-prokurature
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