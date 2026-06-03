Europoseł PiS Patryk Jaki zapowiada pozwanie jednego z użytkowników X, który regularnie obraża polityków PiS, a Jaki zarzuca mu też publikację fejków. Polityk PiS w ostry sposób odniósł się do działalności hejtera.
Chodzi o użytkownika, który na X występuje jako Jacek Fogiel. Ostatnio na przykład odnosił się do wystąpienia Patryka Jakiego w Sejmie, dotyczącego wymierzonych w niego absurdalnych działań sterowanej przez Waldemara Żurka prokuratury.
Nie tylko prokurator, ale i kaftan jest potrzebny
— pisał na X Jacek Fogiel, obrażając Jakiego.
Zapowiedź pozwu
Polityk PiS zamierza pozwać Fogla za jego działalność.
Uwaga. Ten szmaciarz publikuje regularne fejki. Chcę go pozwać tylko nie mam danych. Jak ktoś ma jakieś informacje będę wdzięczny za wysłanie na priv. jego danych lub miejsca pracy
— napisał na X Patryk Jaki.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761823-miarka-sie-przebrala-jaki-chce-pozwac-hejtera-szmaciarz
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